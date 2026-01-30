MRB: Ένας στους τρεις αναποφάσιστους υπέρ της Καρυστιανού

30 Ιαν. 2026 22:11
Τα δεδομένα από τα νέα στοιχεία για τη διεισδυτικότητα της Μαρίας Καρυστιανού και του Αλέξη Τσίπρα σε διάφορους πολιτικούς χώρους και ψηφοφόρους καταγράφηκαν το δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης της MRB που παρουσιάστηκε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του OPEN.

Οι αναλυτές της έρευνας επισημαίνουν ότι η κυρία Καρυστιανού δείχνει να κερδίζει έδαφος μεταξύ των αναποφάσιστων, καθώς το 33,3% θεωρεί ότι μπορεί να ηγηθεί ενός σχήματος που θα αποτελέσει τον βασικό αντίπαλο της Νέας Δημοκρατίας.

Ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας με 14,4% και τρίτος ο Νίκος Ανδρουλάκης με 9,3%.

Μεταξύ ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ, το 50,3% θεωρεί ότι το ΠΑΣΟΚ υπό τον Ν. Ανδρουλάκη μπορεί να αποτελέσει τον κύριο αντίπαλο της ΝΔ, ενώ το 16,7% αναφέρει τον Αλέξη Τσίπρα και το 15,9% τη Μαρία Καρυστιανού.

