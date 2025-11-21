MRB: Το 68,1% ζητά δημιουργία νέων κομμάτων, όμως οι περισσότεροι δε θα ψήφιζαν Τσίπρα ή Σαμαρά

Παρουσιάστηκε σήμερα (21/11/2025) το δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης της MRB στο Open και οι πολίτες ρωτήθηκαν μεταξύ άλλων για την ανάγκη δημιουργίας νέων κομμάτων, για το βιβλίο «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα αλλά και για το ενδεχόμενο νέου κόμματος με την Μαρία Καρυστιανού.

Για την ανάγκη δημιουργίας νέων κομμάτων, οι πολίτες που ρωτήθηκαν στο πλαίσιο της δημοσκόπησης της MRB, απάντησαν σε ποσοστό 68,1% ότι υπάρχει αυτή η ανάγκη, γιατί αυτά που υπάρχουν ήδη, δε μπορούν να καλύψουν ικανοποιητικά τις ανάγκες και τις ανησυχίες τους.

Αντίθετα, το 6,8% απάντησε ότι τα σημερινά κόμματα τους καλύπτουν…



Για την «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα, το 44,2% των πολιτών θεωρεί ότι λειτουργεί αρνητικά στην εικόνα του.



Στην ερώτηση πόσο πιθανό είναι να ψηφίσουν ένα νέο κόμμα με αρχηγό τον Αλέξη Τσίπρα, το 73,2% απάντησε αρνητικά.

Στην αντίστοιχη ερώτηση αλλά για νέο κόμμα με τον Αντώνη Σαμαρά, το 80,5% απάντησε αρνητικά.

Θετικά βλέπουν οι πολίτες την Μαρία Καρυστιανού, σε ποσοστό 54,6…

Ωστόσο στην ερώτηση αν θα ψήφιζαν ένα νέο κόμμα με εκείνη αρχηγό, το 55,5% απάντησε αρνητικά.

Την Πέμπτη (20/11/25) στο πρώτο μέρος της δημοσκόπησης η διαφορά μεταξύ ΝΔ και ΠΑΣΟΚ ήταν στις 15,6 μονάδες ενώ μεγάλο «αγκάθι» δείχνει να παραμένει η ακρίβεια, σύμφωνα με τις απαντήσεις που έδωσαν οι πολίτες.

