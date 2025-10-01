Μυλωνάκης: Τίθεμαι στη διάθεση της εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Στη διάθεση της εξεταστικής επιτροπής του ΟΠΕΚΕΠΕ θέτει εαυτόν ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης, όπως ενημέρωσε με επιστολή του τον πρόεδρο της επιτροπής Ανδρέα Νικολακόπουλο.

«Παρακολουθώντας τις εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής αλλά και τον δημόσιο διάλογο που έχει αναπτυχθεί γύρω από το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, απέστειλα σήμερα επιστολή στον Πρόεδρο της Εξεταστικής κ. Ανδρέα Νικολακόπουλο με την οποία δηλώνω ότι τίθεμαι, αυτονόητα και ανεπιφύλακτα, στην διάθεση της Επιτροπής, προκειμένου να καταθέσω, στο πλαίσιο του θεσμικού μου ρόλου ως υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ», αναφέρει σε δήλωσή του στο Χ ο κ. Μυλωνάκης, ανακοινώνοντας ότι αποδέχεται την πρόταση της αντιπολίτευσης.

Ο κ. Μυλωνάκης σημειώνει ότι αν και όλα τα ερωτήματα που του έχουν τεθεί έχουν απαντηθεί, με δημόσιες τοποθετήσεις και με δύο παρουσίες του στη Βουλή, ο ίδιος επιθυμεί με την κλήση του στην εξεταστική να συμβάλλει «στη διερεύνηση των ζητημάτων που έχουν ανακύψει σχετικά με τη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ, ώστε να χυθεί άπλετο φως στο διαχρονικό πρόβλημα των αγροτικών επιδοτήσεων».

«Η προσήλωση μου στην απόλυτη διαφάνεια και λογοδοσία δεν αφήνει περιθώρια για κομματικά παιχνίδια εντυπώσεων όταν το τελικό ζητούμενο είναι να αποκτήσει η χώρα ένα αξιόπιστο σύστημα αγροτικών ενισχύσεων, προς όφελος των παραγωγών της χώρας», καταλήγει.

