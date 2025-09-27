Μυρμήγκια: Πώς θα απαλλαγείτε από τις ανεπιθύμητες επισκέψεις τους στην κουζίνα

Πλέον είναι κάτι φυσιολογικό τα μυρμήγκια στην κουζίνα, καθώς πρόκειται για τους πιο συνηθισμένους «απρόσκλητους» επισκέπτες. Τους αρέσουν οι γλυκές και λιπαρές τροφές, και μόλις βρουν τρόπο να εισχωρήσουν, δύσκολα φεύγουν από το σπίτι.

Υπάρχουν διάφορα είδη μυρμηγκιών που συναντάμε. Τα πιο συνηθισμένα είναι μικροσκοπικά και πολύ επίμονα. Χωράνε από την πιο μικρή χαραμάδα και κάνουν φωλιές σε τοίχους, ντουλάπια και ρωγμές.

Πώς μπαίνουν τα μυρμήγκια στην κουζίνα;

Μπαίνουν από ρωγμές σε πόρτες, παράθυρα και πατώματα ψάχνοντας τροφή και νερό. Μόλις ένα μυρμήγκι βρει φαγητό, αφήνει «μονοπάτι» φερομόνης για να το ακολουθήσουν και τα υπόλοιπα. Γι’ αυτό και βλέπετε σειρές ολόκληρες να περπατάνε στον πάγκο.

Πώς θα τα διώξετε

Βρείτε από πού μπαίνουν: Ακολουθήστε τη γραμμή τους για να εντοπίσετε το άνοιγμα. Κοιτάξτε γύρω από παράθυρα, δάπεδα, σίτες ή αεραγωγούς. Σφραγίστε τις χαραμάδες με σιλικόνη ή στόκο αφού πρώτα τα αντιμετωπίσετε με δολώματα.

Κρατήστε την κουζίνα καθαρή: Μην αφήνετε πιάτα και άλλα σκεύη άπλυτα στον νεροχύτη. Πετάτε τα σκουπίδια συχνά και φροντίστε να μην υπάρχουν ψίχουλα στον πάγκο της κουζίνας ή στο δάπεδο.

Φυλάξτε σωστά τα τρόφιμα: Βάλτε τα δημητριακά, τη ζάχαρη και το αλεύρι σε αεροστεγή δοχεία. Μην αφήνετε την τροφή των κατοικιδίων εκτεθειμένη.

Φυσικές λύσεις

Αν δείτε επίμονους απρόσκλητους «επισκέπτες» στην κουζίνα σας, δοκιμάστε:

Υγρό πιάτων με νερό, που σκοτώνει άμεσα τα μυρμήγκια στον πάγκο.

Πιπέρι: ρίξτε γύρω από σοβατεπί και πίσω από τις συσκευές.

Αιθέρια έλαια (μέντα και ευκάλυπτος): φτιάξτε σπρέι με νερό και ψεκάστε γύρω από παράθυρα και πόρτες.

Ξίδι: αναμείξτε με νερό (αναλογία 1:1) και καθαρίστε πάγκους και δάπεδο.

Κατακάθι καφέ: αφήστε σε ένα μικρό πιάτο με κατακάθι καφέ κοντά σε παράθυρα ή μπολ κατοικιδίων.

Μπορείτε, επίσης να προμηθευτείτε από φαρμακείο ή κατάστημα καθαριστικών ειδών βορικό νάτριο και, ακολουθώντας με προσοχή τις οδηγίες χρήσης, να το τοποθετήσετε στις φωλιές.

Με λίγη προσοχή στην καθαριότητα και μερικά έξυπνα τρικ, μπορείτε να κρατήσετε την κουζίνα σας χωρίς μυρμήγκια!

