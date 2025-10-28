Μυστήριο στη ζώνη Τσερνόμπιλ: Εμφανίστηκαν ...γαλάζια σκυλιά ΦΩΤΟ

Στη Ζώνη Αποκλεισμού του Τσερνόμπιλ, στη βόρεια Ουκρανία, εμφανίστηκαν σκυλιά με ασυνήθιστο γαλάζιο τρίχωμα, προκαλώντας απορίες στους φροντιστές τους. Η οργάνωση Dogs of Chernobyl, που φροντίζει αδέσποτα στην περιοχή από το 2017, δημοσίευσε βίντεο στο Instagram όπου φαίνονται τουλάχιστον τρία σκυλιά με εντελώς μπλε τρίχωμα, σε ανάρτηση που ξεπέρασε τις 330.000 προβολές.

Η ομάδα βρισκόταν επί τόπου για στειρώσεις και εμβολιασμούς όταν εντόπισε τα ζώα, τα οποία εμφάνισαν αυτή την αλλαγή χρώματος πρόσφατα, πριν από μία εβδομάδα. «Δεν γνωρίζουμε τον λόγο και προσπαθούμε να τα πιάσουμε για να ανακαλύψουμε τι συμβαίνει», αναφέρει η λεζάντα της ανάρτησης. Οι υπεύθυνοι εκτιμούν ότι τα σκυλιά ήρθαν σε επαφή με χημική ουσία, πιθανώς από διαρροή χημικού υγρού σε φορητή τουαλέτα, και όχι από ακτινοβολία. Τα ζώα φαίνονται δραστήρια και υγιή, χωρίς εμφανή σημάδια ασθένειας.

Το πρόγραμμα Dogs of Chernobyl, σε συνεργασία με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Clean Futures Fund, παρέχει ετησίως ιατρική φροντίδα και τροφή σε περίπου 700 σκυλιά. Αυτά είναι απόγονοι κατοικίδιων που εγκαταλείφθηκαν το 1986, μετά την πυρηνική καταστροφή του Τσερνόμπιλ, όταν εκκενώθηκαν οι κάτοικοι. Μελέτες δείχνουν ότι τα σκυλιά έχουν αναπτύξει αντίσταση σε ακτινοβολία, βαρέα μέταλλα και ρύπους, καθιστώντας τα πολύτιμα για επιστημονικές έρευνες.

Το φαινόμενο θυμίζει παρόμοια περιστατικά, όπως μπλε σκυλιά κοντά σε χημικό εργοστάσιο στη Ρωσία το 2021, λόγω χαλκού θειικού. Οι εικόνες έχουν γίνει viral, με εικασίες για AI, αλλά η οργάνωση επιβεβαιώνει την αυθεντικότητα.

