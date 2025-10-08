Μύθος Νο 2: Γιατί το ΠΑΣΟΚ πήγε στο 4,5%

08 Οκτ. 2025 18:00
Στο χθεσινό μου κείμενο περιέγραψα έναν μύθο: Οτι δήθεν ο Τσίπρας πήγε τον ΣΥΡΙΖΑ από το 3,5% στο 36%. Εξήγησα γιατί ποτέ δεν συνέβη αυτό. Εγραφα πως κέρδιζε ψηφοφόρους όπως ο Καμμένος, ο Λεβέντης, η Χρυσή Αυγή κ.ά. επειδή «το ΠΑΣΟΚ κατέρρεε μέσα από τους διωγμούς που είχε εξαπολύσει εναντίον των ψηφοφόρων του, με το αυτόφωρο των 20 μηνών και τις ποινικές διώξεις και συλλήψεις από 5.000 ευρώ χρέος και πάνω».

Αυτός ο ισχυρισμός δεν άρεσε σε ανθρώπους του χώρου του ΠΑΣΟΚ. Υποστηρίζουν ότι το ΠΑΣΟΚ «πλήρωσε τη σωτηρία της χώρας με τα σκληρά μέτρα που αποδέχθηκε αναγκαστικά». Αυτός είναι ένας ακόμη μύθος που καταρρίπτεται εύκολα: Γιατί δεν κατέρρευσε και η ΝΔ; Κι αυτή υποτίθεται ότι θυσιάστηκε για τη χώρα, πήρε σκληρά μέτρα, αλλά εδώ και χρόνια κυβερνά.

Ας εξηγήσω, λοιπόν, πώς το ΠΑΣΟΚ πήγε στο 4,5% και πώς, ακόμα και σήμερα δεν μπορεί να ανακάμψει δημοσκοπικά, εξαιτίας των φοβερών διωγμών κατά των ίδιων των ψηφοφόρων του. Οι ηθικοί αυτουργοί είναι δύο: Παπακωνσταντίνου και Βενιζέλος. Και πρέπει να λάβουμε υπ’ όψιν μας ότι οι διωγμοί που εξαπέλυσαν έγιναν εναντίον πολιτών – θυμάτων μια κρίσης για την οποία δεν είχαν καμία απολύτως ευθύνη.

Ο ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ αποφάσισε να κατάσχει ακόμη και 10 λεπτά του ευρώ από όλους τους τραπεζικούς λογαριασμούς οφειλετών του Δημοσίου. Παράλληλα έγινε ποινικό αδίκημα ακόμη και ένα χρέος μόλις 5.000 ευρώ προς το Δημόσιο.

Ο ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ, αν και συνταγματολόγος, επινόησε για όλους τους οφειλέτες το εντελώς αντισυνταγματικό αυτόφωρο των… 20 μηνών!

Η κοινή τους προσπάθεια είχε ως αποτέλεσμα να μην έχουν οι άνθρωποι ούτε για καφέ, ενώ εξαπολύθηκαν χιλιάδες συλλήψεις σε όλη τη χώρα, με στόχο των εκφοβισμό, ώστε να γίνονται ρυθμίσεις και να εισπράττουν χρήματα. Βούιζαν καθημερινά οι τοπικές κοινωνίες από συλλήψεις γνωστών, συγγενών, φίλων. Ο τρόμος του εξευτελισμού είχε απλωθεί πάνω από σπίτια και επιχειρήσεις και ποιους αφορούσε κατά κύριο λόγο; Ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ.

Οι πολίτες που ζούσαν αυτούς τους διασυρμούς κυρίως ήταν ΠΑΣΟΚ. Μόνο ένας αφελής θα πίστευε, λοιπόν, ότι οι χιλιάδες διωκόμενοι από αυτή την απάνθρωπη μεθόδευση θα παρέμεναν ΠΑΣΟΚ και μετά τα δεινά και τον εξευτελισμό τους.

Θα επαναλάβω μάλιστα ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν επιστρέφουν ούτε και τώρα στο ΠΑΣΟΚ και έτσι εξηγείται ως ένα βαθμό, γιατί αυτό το κόμμα εξουσίας είναι καθηλωμένο στο 12%. Οταν του έπαιρνες τον μισθό από την τράπεζα και τον οδηγούσες με χειροπέδες στον εισαγγελέα, ήθελες και να σε ψηφίζει;
