Ν. Αφρική: Διαδήλωσαν χιλιάδες άνθρωποι ζητώντας δικαιοσύνη για τον βιασμό 7χρονου κοριτσιού

Στη Ν. Αφρική χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν σήμερα (1/4) σε διάφορες πόλεις ζητώντας να αποδοθεί δικαιοσύνη μετά τον βιασμό ενός 7χρονου κοριτσιού μέσα στο σχολείο της μικρούλας, για τον οποίο κανένας ύποπτος δεν έχει προς το παρόν συλληφθεί.

Ο βιασμός του μικρού κοριτσιού, που είναι πλέον οκτώ ετών, διαπράχθηκε τον Οκτώβριο, όμως η υπόθεση τράβηξε το ενδιαφέρον πριν από περίπου δύο εβδομάδες, όταν η μητέρα της το αποκάλυψε κατά τη διάρκεια ενός podcast και στον τοπικό Τύπο, αξιώνοντας να υπάρξει πρόοδος στην υπόθεση.

Την περασμένη εβδομάδα, ο υπουργός της Αστυνομίας Σένζο Μτσούνου διαβεβαίωσε πως οι αρχές ερευνούν την υπόθεση «με τη μέγιστη σοβαρότητα» και έχουν ταυτοποιήσει τρεις υπόπτους, μεταξύ αυτών μέλη του προσωπικού του σχολείου, το οποίο βρίσκεται στην επαρχία Ανατολικό Ακρωτήρι (βορειοανατολικά).

Περισσότεροι από 2.000 άνθρωποι διαδήλωσαν στο Κέιπ Τάουν, μετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) και χιλιάδες άλλοι σε άλλες μεγάλες πόλεις, ιδίως στην Πρετόρια, το Γιοχάνεσμπουργκ και το Ντέρμπαν.

Wow, Cape Town (mostly students, it seems) really showed up today for the #JusticeForCwecwe march. pic.twitter.com/JKJJSyews0

— ZEKE WARELEY (@zekewareley) April 1, 2025