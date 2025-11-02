Ν. Μαστρονικολής: Γι’ αυτό στηρίζω Αντώνη Κουνάβη για πρόεδρο

Ο Νικόλαος Μαστρονικολής τάσσεται στο πλευρό του Αντώνη Κουνάβη στις εκλογές της ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαϊας, ως υποψήφιος για το Δ.Σ. της Οργάνωσης.

Ο κ. Μαστρονικολής είναι χειρουργός ωτορινολαρυγγολόγος, Καθηγητής ΩΡΛ, της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών, ενώ υπηρετεί πιστά την παράταξη από τα μαθητικά του χρόνια, ως μέλος της ΜΑΚΙ, και στη συνέχεια ως μέλος της ΟΝΝΕΔ, της ΔΑΠ – ΝΔΦΚ, και σήμερα ως ενεργό μέλος της Νέας Δημοκρατίας.

Αιτιολογώντας τη στήριξή του στο πρόσωπο του Αντώνη Κουνάβη, ο κ. Νικόλαος Μαστρονικολής δηλώνει τα εξής: «Στηρίζω τον Αντώνη Κουνάβη για τη ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας γιατί είναι ένας άνθρωπος με ήθος, συνέπεια και αποδεδειγμένη προσφορά στην παράταξή μας και στον τόπο μας.

Με σταθερό λόγο, καθαρή σκέψη και διάθεση συνεργασίας, ο Αντώνης Κουνάβης έχει υπηρετήσει τη Νέα Δημοκρατία με ευθύνη και αποτελεσματικότητα.

Πιστεύω ότι η εμπειρία, η ενωτική του στάση και η διάθεσή του για ανανέωση μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στη δυναμική παρουσία και εδραίωση της ΔΕΕΠ Αχαΐας, στηρίζοντας τους νέους, τα μέλη μας και τις τοπικές οργανώσεις μας με έργα και πράξεις.

Επομένως, με σεβασμό στο παρελθόν και με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, στηρίζω τον Αντώνη Κουνάβη για μια Νέα Δημοκρατία πιο δυνατή, ανοιχτή και κοντά στους πολίτες της Αχαΐας».

