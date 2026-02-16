«Να το κάνουμε να δουλέψει μαζί με Σλούκα και Ναν, έχει κλείσει το κεφάλαιο Φενέρμπαχτσε για μένα», ξεκάθαρος ο Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις

Ο Αμερικανός ανέφερε την επικοινωνία που είχε με τον Εργκίν Αταμάν

16 Φεβ. 2026 21:20
Ο Αμερικανός φόργουορντ, Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις, μετά την πρώτη του προπόνηση στο Telekom Center έκανε τις πρώτες του δηλώσεις επί ελληνικού εδάφους μετά τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό.

Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις: Η πρώτη του προπόνηση με τον Παναθηναϊκό

Η απόφασή να έρθει στον Παναθηναϊκό πάρθηκε μετά από συζήτηση με την οικογένειά του, καθώς υπήρχε ακόμα στο μυαλό Χέιζ Ντέιβις η Φενέρμπαχτσε, όμως αποφάσισε ότι το κεφάλαιο με την τουρκική ομάδα έχει κλείσει πλέον και είναι έτοιμος να κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα του

Ο Αμερικανός ανέφερε και την επικοινωνία που είχε με τον Εργκίν Αταμάν, αλλά και για τη συνύπαρξή του με τους Κώστα Σλούκα και Κέντρικ Ναν.

Αναλυτικά οι πρώτες δηλώσεις του Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις
Για τον λόγο που επέλεξε να πάει στον Παναθηναϊκό: «Συζήτησα με την οικογένειά μου, τους φίλους μου, τον ατζέντη μου και τον εαυτό μου. Αισθάνομαι πώς φυσικά όλοι ξέρουν ότι η Φενέρμπαχτσε ήταν μία επιλογή με όσα έκανα εκεί τα τρία τελευταία χρόνια και ειδικά όσα πετύχαμε ως ομάδα πέρυσι, ένιωσα πώς ένα κεφάλαιο έκλεισε.

Έδωσα τα πάντα, νομίζω έκανα το καλύτερο που μπορούσα. Ελπίζω να το εκτιμούν και να το απόλαυσαν. Τώρα ξεκινάει ένα επόμενο κεφάλαιο στη ζωή μου και στο μπάσκετ».
Για το πώς βλέπει να εντάσσεται στο σύστημα του Άταμαν: «Όπως λέω πάντα θα δουλέψω σκληρά και θα βάλω τα δυνατά μου για να συνεισφέρω αμυντικά και επιθετικά. Μίλησα με τον κόουτς πριν μπούμε στο γήπεδο για να δούμε τα συστήματα και ήθελε να μου υπενθυμίσει:

«Μην έρθεις εδώ προσπαθώντας να προσαρμοστείς. Να είσαι ο εαυτός σου. Εμείς θα φροντίσουμε να δουλέψουν όλα γύρω από εσένα». Αυτό ήταν μια πολύ καλή ενθάρρυνση».

Για το πώς νιώθει για τη συνεργασία με Ναν και Σλούκα: «Είναι μια ευκαιρία να προσπαθήσουμε να το κάνουμε να λειτουργήσει. Προφανώς ακούγεται πολύ ωραίο να αναφέρουμε αυτούς τους τίτλους (σ.σ. MVP οι δύο παίκτες) πέρυσι και πρόπερσι, αλλά ο στόχος η πρόκληση και η διασκέδαση έρχονται μέσα από το να το κάνουμε να δουλέψει στο παρκέ, θα κάνω το καλύτερο δυνατό, όπως είμαι σίγουρος ότι θα το κάνουν και εκείνοι για να αποκτήσουμε καλύτερη χημεία και συνοχή όσο πιο γρήγορα γίνεται. Ελπίζω αυτό να μας οδηγήσει στο να κερδίσουμε παιχνίδια».

Για το μήνυμά του προς τους φιλάθλους: «Να να μας επευφημείτε όταν τα πηγαίνουμε καλά, ακόμα περισσότερο όταν δεν τα πηγαίνουμε καλά και να θυμάστε πάντα ότι βάζουμε τα δυνατά μας».

