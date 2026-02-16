Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις: Η πρώτη του προπόνηση με τον Παναθηναϊκό

16 Φεβ. 2026 18:53
Ο Αμερικανός Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις, αφού ολοκλήρωσε τις ιατρικές του εξετάσεις έκανε σήμερα (16/2/2026) την πρώτη του προπόνηση υπό τις οδηγίες του Εργκίν Αταμάν στο Telekom Center μαζί με τους νέους του συμπαίκτες στον Παναθηναϊκό.

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού, μετά την ήττα από τον Κολοσσό ανέφερε ότι ο Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις υπολογίζεται κανονικά για το Allwyn Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας και αναμένεται στο Ηράκλειο να κάνει το ντεμπούτο του με την πράσινη φανέλα.

Νωρίτερα μέσα στην μέρα, ο Αμερικανός φόργουορντ πέρασε τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις για να είναι σε θέση να φορέσει τη φόρμα της ομάδας και να προπονηθεί στο Telekom Center.

