Ναυπακτία: 17χρονος πίσω από μπαράζ κλοπών – Έκλεψε μοτοσικλέτα στο Αντίρριο, εμπλοκή και σε καταστήματα

Ένας 17χρονος συνελήφθη χθες το πρωί στο Ευπάλιο, κατηγορούμενος για διακεκριμένες κλοπές σε περιοχές της Ναυπακτίας, μετά από συντονισμένη επιχείρηση αστυνομικών του Αστυνομικού Τμήματος Ναυπακτίας και του Αστυνομικού Τμήματος Ευπαλίου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο ανήλικος φέρεται το βράδυ της προηγούμενης ημέρας να αφαίρεσε από αυλή κατοικίας στο Αντίρριο μοτοσικλέτα, καθώς και έγγραφα που βρίσκονταν αποθηκευμένα κάτω από τη σέλα του οχήματος.

Κατά τη διάρκεια αναζητήσεων εντοπίστηκε στο Ευπάλιο από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ευπαλίου και προσήχθη στο Αστυνομικό Τμήμα Ναυπακτίας, όπου και συνελήφθη.

Σύνδεση με επιπλέον κλοπές

Από την προανάκριση που ακολούθησε προέκυψε ότι ο 17χρονος φέρεται να εμπλέκεται και σε τέσσερις ακόμη περιπτώσεις κλοπών –δύο τετελεσμένες και δύο απόπειρες– οι οποίες σημειώθηκαν στις 21 Ιανουαρίου και στις 28 Φεβρουαρίου 2026.

Οι υποθέσεις αφορούν κλοπές σε κτηνιατρείο και σε καταστήματα της ευρύτερης περιοχής της Ναυπακτίας, από όπου αφαιρέθηκαν χρηματικά ποσά.

Ο ανήλικος παρέδωσε στους αστυνομικούς το κλειδί της κλεμμένης μοτοσικλέτας, η οποία εντοπίστηκε στο Ευπάλιο και επιστράφηκε στον νόμιμο κάτοχό της.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για διακεκριμένες κλοπές και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας.

