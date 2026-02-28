Ναυπακτία: Αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες εν κινήσει στο Περιθώρι BINTEO

Φωτιά ξέσπασε σε αυτοκίνητο που βρισκόταν εν κινήσει στην περιοχή Περιθώρι Ναυπακτίας, προκαλώντας αναστάτωση στους διερχόμενους οδηγούς.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο οδηγός αντιλήφθηκε έγκαιρα τη φωτιά και κατάφερε να εγκαταλείψει το όχημα πριν η κατάσταση επιδεινωθεί.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δύο πυροσβεστικά οχήματα της Πυροσβεστική Υπηρεσία, τα οποία προχώρησαν στην κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ενώ τα αίτια της φωτιάς διερευνώνται.

Πηγή: nafpaktianews.gr

