Ναύπακτος: Αδειες με υπογραφές ανύπαρκτων υπαλλήλων, άκυρες πάνω από 100 μεταβιβάσεις

Ερευνες για κύκλωμα που πλαστογραφούσε έγγραφα για έκδοση αδειών ΙΧ στη Ναύπακτο.

13 Φεβ. 2026 11:00
Pelop News

Περισσότερες από 100 περιπτώσεις πλαστογραφίας που σχετίζονται με μεταβιβάσεις οχημάτων εξιχνίασαν οι αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Ναυπακτίας, περνώντας χειροπέδες σε μια ημεδαπή γυναίκα, η οποία κατηγορείται για πλαστογραφία και υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης.

Η σύλληψη έγινε χθες το πρωί στη Ναύπακτο, τη στιγμή που η κατηγορούμενη μετέβαινε εκ νέου στο Τμήμα Μεταφορών και Επικοινωνιών, όπου φέρεται να εμφανιζόταν σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να διεκπεραιώνει υποθέσεις μεταβίβασης οχημάτων. Σύμφωνα με την Αστυνομία, για τις υποθέσεις αυτές προσκόμιζε πλαστές υπεύθυνες δηλώσεις και εξουσιοδοτήσεις, οι οποίες έφεραν σφραγίδες και βεβαιώσεις από υπηρεσίες και υπαλλήλους που, όπως διαπιστώθηκε, δεν υφίστανται. Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται έπειτα από καταγγελία που κινητοποίησε τις Αρχές. Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε έρευνα και παρακολούθηση της δράσης της γυναίκας και τελικά την εντόπισαν και τη συνέλαβαν κατά τη μετάβασή της στην αρμόδια υπηρεσία Μεταφορών. Σε έρευνα που ακολούθησε στο όχημά της, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν πλήθος εγγράφων και αντικειμένων που σχετίζονται με μεταβιβάσεις οχημάτων. Συγκεκριμένα, βρέθηκαν 40 γνήσιες άδειες κυκλοφορίας οχημάτων και δύο άδειες ικανότητας οδήγησης από διάφορες Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών. Επίσης, κατασχέθηκαν 10 ζεύγη κρατικών πινακίδων κυκλοφορίας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι στο αυτοκίνητο της κατηγορούμενης εντοπίστηκαν 15 κενές εξουσιοδοτήσεις που έφεραν σφραγίδες από ΚΕΠ δήμου της Αττικής, καθώς και τρεις συμπληρωμένες εξουσιοδοτήσεις με υπογραφές από υπάλληλο που, σύμφωνα με την έρευνα, δεν υφίσταται. Παράλληλα, βρέθηκαν 14 εξουσιοδοτήσεις και υπεύθυνες δηλώσεις με σφραγίδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων, οι οποίες έφεραν βεβαίωση από ανύπαρκτο υπάλληλο. Στην κατοχή της εντοπίστηκε ακόμη σωρεία δικαιολογητικών που αφορούν μεταβιβάσεις οχημάτων, σε περισσότερες από 100 περιπτώσεις. Τα έγγραφα περιλάμβαναν εξουσιοδοτήσεις, φωτοαντίγραφα ταυτοτήτων και φωτοαντίγραφα αδειών κυκλοφορίας, τα οποία φέρεται να χρησιμοποιούνταν για τη διεκπεραίωση των υποθέσεων.

Παράλληλα, από το Τμήμα Μεταφορών και Επικοινωνιών παραδόθηκαν στους αστυνομικούς συνολικά 66 υπεύθυνες δηλώσεις που αφορούσαν μεταβιβάσεις οχημάτων. Οι δηλώσεις αυτές έφεραν βεβαιώσεις από φερόμενους υπαλλήλους ΚΕΠ δήμου της Αττικής και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων. Ωστόσο, όπως διαπιστώθηκε, τα συγκεκριμένα πρόσωπα δεν υπηρετούν στις εν λόγω υπηρεσίες. Οι αστυνομικοί εξετάζουν πλέον το εύρος της δράσης της κατηγορούμενης και ερευνούν αν εμπλέκονται και άλλα πρόσωπα στην υπόθεση. Παράλληλα, ελέγχεται αν οι μεταβιβάσεις που πραγματοποιήθηκαν με τα συγκεκριμένα έγγραφα έχουν ολοκληρωθεί και ποια είναι η νομική τους ισχύς.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος της αφορά τα αδικήματα της πλαστογραφίας και της υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης. Η συλληφθείσα πρόκειται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας, στην Παράλληλη Εδρα Μεσολογγίου, προκειμένου να απολογηθεί για τις πράξεις που της αποδίδονται. Οι έρευνες συνεχίζονται, με στόχο να αποσαφηνιστεί πλήρως η έκταση της υπόθεσης και να εντοπιστούν τυχόν επιπλέον εμπλεκόμενοι.

