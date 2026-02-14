Ναύπακτος: Πέταξε τα ναρκωτικά από το μπαλκόνι αλλά ο «Sporty» όμως είχε άλλη άποψη ΦΩΤΟ

Αστυνομική επιχείρηση στη Ναύπακτο οδήγησε στη σύλληψη άνδρα για διακίνηση ναρκωτικών, με τον ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο της ΕΛΑΣ να παίζει καθοριστικό ρόλο στον εντοπισμό των ουσιών.

14 Φεβ. 2026 12:33
Pelop News

Στη σύλληψη ενός ημεδαπού άνδρα στη Ναύπακτο προχώρησαν χθες το απόγευμα αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Ναυπακτίας, στο πλαίσιο έρευνας για υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας (Παράλληλη Έδρα Μεσολογγίου).

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών, με τη συμμετοχή αστυνομικών της Ναυπακτίας αλλά και της ΚΑΜ της Διεύθυνσης Αστυνομίας Φωκίδας. Κατά την έρευνα στην κατοικία του κατηγορούμενου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 274,5 γραμμάρια κάνναβης, 320 ευρώ σε μετρητά, μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και δύο κινητά τηλέφωνα.

Σύμφωνα με τις αστυνομικές πληροφορίες, ο άνδρας, αντιλαμβανόμενος την παρουσία των αστυνομικών, φέρεται να πέταξε από το μπαλκόνι μέρος των ναρκωτικών σε γειτονικό οικόπεδο. Οι ουσίες εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν άμεσα από τους αστυνομικούς.

Καθοριστική αποδείχθηκε η συμβολή του αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών «Sporty» από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεσολογγίου, ο οποίος συνέβαλε στον εντοπισμό των ναρκωτικών ουσιών κατά τη διάρκεια των ερευνών.

