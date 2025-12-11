Ναύπακτος: Προκάλεσε ζημιές σε κατάστημα και τράπηκε σε φυγή – Συνελήφθη τα ξημερώματα

Στη Ναύπακτο συνελήφθη σήμερα τα ξημερώματα ένας ημεδαπός άνδρας, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος και του Τμήματος Τροχαίας Ναυπακτίας. Νωρίτερα, οδηγώντας αυτοκίνητο, είχε προσκρούσει σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, προκαλώντας υλικές ζημιές, και στη συνέχεια εγκατέλειψε το όχημα και τράπηκε σε φυγή πεζός.

Οι αστυνομικοί της Ναυπακτίας προχώρησαν άμεσα στην ταυτοποίηση των στοιχείων του οδηγού. Στο πλαίσιο των αναζητήσεων, εντοπίστηκε λίγες ώρες αργότερα και συνελήφθη.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



