Ναύπακτος: Το ‘βαλε στο τέρμα και φόρεσε χειροπέδες
Στη σύλληψη ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στη Ναύπακτο προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές, έπειτα από έλεγχο για υπέρβαση της επιτρεπόμενης ηχοστάθμης.
Συνελήφθη χθες τα ξημερώματα στη Ναύπακτο ένας ημεδαπός άνδρας από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Μεσολογγίου.
Σύμφωνα με την αστυνομία, ο συλληφθείς λειτουργούσε ως ιδιοκτήτης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, στο οποίο είχε θέσει σε λειτουργία στερεοφωνικό συγκρότημα συνδεδεμένο με ενισχυτή και ηχεία, αναπαράγοντας μουσική που υπερέβαινε τη μέγιστη επιτρεπόμενη ηχοστάθμη.
Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για διατάραξη κοινής ησυχίας, ενώ οδηγήθηκε στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.
