Σε καθεστώς αυξημένης επιφυλακής παραμένει η ναυσιπλοΐα στη Μέση Ανατολή, με κρίσιμες θαλάσσιες οδούς να εξακολουθούν να θεωρούνται ευάλωτες σε αιφνίδια επιδείνωση της ασφάλειας.

Σύμφωνα με νέα ανάλυση της EOS Risk Group, η εικόνα στην Ερυθρά Θάλασσα, στον Κόλπο του Άντεν, στον Περσικό Κόλπο και στα Στενά του Ορμούζ παραμένει ασταθής, με το ενδεχόμενο κλιμάκωσης να μην μπορεί να αποκλειστεί.

Η έκθεση περιγράφει ένα περιβάλλον όπου οι κίνδυνοι δεν έχουν υποχωρήσει ουσιαστικά, ακόμη κι αν σε ορισμένες περιοχές δεν υπάρχουν άμεσα σημάδια νέων επιθέσεων.

Ερυθρά Θάλασσα και Κόλπος του Άντεν υπό παρακολούθηση

Στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Άντεν, η EOS Risk Group δεν καταγράφει προς το παρόν ενδείξεις ότι οι Χούθι σχεδιάζουν άμεση επανάληψη επιθέσεων κατά πλοίων.

Ωστόσο, ο βασικός κίνδυνος παραμένει σε «σημαντικό» επίπεδο. Σύμφωνα με την ανάλυση, μπορεί να αυξηθεί σε «υψηλό» μέσα σε λίγες ημέρες, εφόσον υπάρξει νέα ένταση με το Ιράν ή επιθέσεις στην περιοχή.

Ιδιαίτερη σημασία έχουν και τα κριτήρια με βάση τα οποία μπορεί να στοχοποιηθούν εμπορικά πλοία. Στο παρελθόν, στο στόχαστρο είχαν βρεθεί πλοία με συνδέσεις με το Ισραήλ, τις Ηνωμένες Πολιτείες ή το Ηνωμένο Βασίλειο, είτε μέσω σημαίας είτε μέσω ιδιοκτησίας.

Η παρατήρηση αυτή κρατά σε αυξημένη εγρήγορση ναυτιλιακές εταιρείες και διαχειριστές στόλων, ειδικά σε περιπτώσεις όπου η εμπορική ή ιδιοκτησιακή σύνδεση ενός πλοίου μπορεί να θεωρηθεί ευαίσθητη.

Στενά του Ορμούζ: Ακόμη πιο εύθραυστη η κατάσταση

Πιο σύνθετη και πιο εύθραυστη εμφανίζεται η κατάσταση στον Περσικό Κόλπο και στα Στενά του Ορμούζ, έναν από τους σημαντικότερους ενεργειακούς διαύλους στον κόσμο.

Παρά την εκεχειρία της 8ης Μαρτίου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, η οποία εξακολουθεί να ισχύει, το περιβάλλον χαρακτηρίζεται ασταθές και ευάλωτο σε νέα κλιμάκωση.

Η έκθεση σημειώνει ότι ο κίνδυνος για πλοία που περνούν από τα Στενά του Ορμούζ χωρίς ιρανική έγκριση είναι «ακραίος». Ακόμη όμως και για πλοία που διαθέτουν άδεια, ο κίνδυνος παραμένει «υψηλός», λόγω της πιθανότητας λαθών, παρεξηγήσεων ή λανθασμένων εκτιμήσεων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε επεισόδιο.

Το εύρημα αυτό δείχνει πόσο περιορισμένα είναι τα περιθώρια ασφάλειας σε μια περιοχή όπου η στρατιωτική παρουσία, οι διπλωματικές πιέσεις και τα οικονομικά συμφέροντα συνυπάρχουν σε εξαιρετικά ευαίσθητη ισορροπία.

Μειωμένη κυκλοφορία και αυξημένο κόστος

Η ανησυχία αποτυπώνεται ήδη και στη ναυτιλιακή δραστηριότητα. Μεγάλοι ναυτιλιακοί όμιλοι αποφεύγουν τη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ, εκτός εάν υπάρχουν σαφείς εγγυήσεις ασφάλειας.

Το αποτέλεσμα, σύμφωνα με την ανάλυση, είναι μια «δυσλειτουργική» κατάσταση στα Στενά, με περιορισμένη δραστηριότητα, μεγαλύτερες καθυστερήσεις και αυξημένο κόστος για το παγκόσμιο εμπόριο.

Η επιβάρυνση δεν αφορά μόνο τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, αλλά και τις ευρύτερες αλυσίδες εφοδιασμού, καθώς τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν κρίσιμο σημείο για τις διεθνείς ενεργειακές ροές.

Η πίεση των ΗΠΑ και το διαπραγματευτικό χαρτί του Ιράν

Την ίδια ώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν να ενισχύουν τον αποκλεισμό της ιρανικής ναυτιλίας, επιδιώκοντας να αυξήσουν την οικονομική πίεση προς την Τεχεράνη.

Από την πλευρά του, το Ιράν φαίνεται να αξιοποιεί τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ ως βασικό διαπραγματευτικό χαρτί, σε μια περίοδο που η ισορροπία ανάμεσα στη στρατιωτική πίεση και τις διπλωματικές κινήσεις παραμένει λεπτή.

Η EOS Risk Group δεν αποκλείει το ενδεχόμενο ευρύτερης σύγκρουσης, ωστόσο θεωρεί πιθανότερο ένα σενάριο περιορισμένης τοπικής κλιμάκωσης, κυρίως γύρω από τα Στενά του Ορμούζ.

Η συνολική εικόνα παραμένει ανησυχητική για τη ναυτιλία. Σε μια περιοχή όπου κάθε μικρό επεισόδιο μπορεί να έχει δυσανάλογες επιπτώσεις, η ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών εξακολουθεί να εξαρτάται από εύθραυστες ισορροπίες και αποφάσεις που μπορεί να αλλάξουν το σκηνικό μέσα σε λίγες ημέρες.

