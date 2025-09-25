Ναυτικό δυστύχημα-Blue Star Chios: Βίντεο κατέγραψε τον θάνατο 20χρονου Τάσου, τι εξετάζουν οι Αρχές

Προκαταρκτική εξέταση από τις Αρχές. Τι δείχνουν οι κάμερες ασφαλείας για το δυστύχημα.

25 Σεπ. 2025 8:11
Pelop News

Σοκ έχει προκαλέσει ο θάνατος του 20χρονου δόκιμου ναυτικού στο πλοίο Blue Star Chios, με τις Αρχές να εξετάζουν βίντεο από το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης που κατέγραψε καρέ-καρέ το μοιραίο περιστατικό.

Ο νεαρός καθαριστής μηχανής, μόλις 15 ημέρες μετά την έναρξη του εκπαιδευτικού του ταξιδιού, εγκλωβίστηκε σε υδατοστεγή συρόμενη πόρτα που οδηγούσε στο μηχανοστάσιο. Το τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε λίγο πριν από τις 8 το πρωί της Τετάρτης, στη διάρκεια του δρομολογίου από τη Ρόδο προς τον Πειραιά με ενδιάμεσες στάσεις.

Στο βίντεο φαίνεται ο 20χρονος να επιχειρεί να ανοίξει την πόρτα μέσω του τοπικού μοχλού. Ωστόσο, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, αντί για άνοιγμα δόθηκε εντολή κλεισίματος, με αποτέλεσμα η βαριά κατασκευή να τον παγιδεύσει, προκαλώντας τον θανάσιμο τραυματισμό του. Παρά την άμεση κινητοποίηση των συναδέλφων του, δεν κατέστη δυνατή η διάσωσή του.

Με την άφιξη του πλοίου στον Πειραιά, το σώμα του μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.


Οι ευθύνες και οι έρευνες

Ο Πλοίαρχος και ο Α’ Μηχανικός, που συνελήφθησαν αρχικά, αφέθηκαν προσωρινά ελεύθεροι, ενώ έχει διαταχθεί προκαταρκτική εξέταση για τις συνθήκες του δυστυχήματος.

Ειδικοί του Λιμενικού εξηγούν ότι οι υδατοστεγείς πόρτες λειτουργούν με ηλεκτροϋδραυλικό κύκλωμα, συνοδευόμενο από ηχητική και οπτική προειδοποίηση. Σε περίπτωση εντολής κλεισίματος, δεν διαθέτουν μηχανισμό διακοπής όταν υπάρχει εμπόδιο, γεγονός που δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα για την ασφάλεια των πληρωμάτων.

Κινητοποιήσεις στον κλάδο

Το τραγικό περιστατικό έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, με ναυτεργατικά σωματεία να εξαγγέλλουν απεργιακές κινητοποιήσεις, ζητώντας βελτίωση των μέτρων ασφαλείας και ουσιαστική εκπαίδευση για τους νέους ναυτικούς.
