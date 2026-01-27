Νάταλι Πόρτμαν: Ξέσπασε σε κλάματα για τις δολοφονίες από πράκτορες της ICE

Η Νάταλι Πόρτμαν ξέσπασε σε κλάματα για τις δολοφονίες και τις συλλήψεις από πράκτορες της ICE.

Η ηθοποιός, το περασμένο Σάββατο 24 Ιανουαρίου, παρευρέθηκε στην πρεμιέρα της ταινίας «The Gallerist» στο φεστιβάλ κινηματογράφου Sundance που πραγματοποιήθηκε στη Γιούτα και μιλώντας στις κάμερες ξεκίνησε να δακρύζει, χαρακτηρίζοντας φρικτή την κατάσταση στη χώρα της με την ICE, για την οποία πραγματοποιούνται συνεχώς διαδηλώσεις σε διάφορες πόλεις.

Η Νάταλι Πόρτμαν ανέφερε αρχικά σκουπίζοντας τα δάκρυά της: «Συγγνώμη που είμαι τόσο συναισθηματική, αλλά είναι μια τόσο φρικτή μέρα, ήταν μια φρικτή εβδομάδα», καθώς η πρεμιέρα έγινε λίγες ώρες αφότου ένας 37χρονος κάτοικος Μινεσότα και νοσοκόμος, ονόματι Άλεξ Τζέφρι Πρέτι, δολοφονήθηκε από πυρά κατά τη διάρκεια αντιπαράθεσης με ομοσπονδιακούς πράκτορες. Έπειτα η ηθοποιός πρόσθεσε πως είναι πολύ ευχάριστο το γεγονός πως βρισκόταν σε ένα κινηματογραφικό φεστιβάλ, ωστόσο: «Αυτό που συμβαίνει στη χώρα μας είναι απλά απίστευτο», είπε.

Η Νάταλι Πόρτμαν συμπλήρωσε: «Το τι κάνουν ο Τραμπ και η Κρίστι Νόεμ και η ICE στους πολίτες μας και στους ανθρώπους χωρίς έγγραφα είναι εξοργιστικό και πρέπει να σταματήσει. Είμαι πολύ συγκινημένη από όλους τους ανθρώπους που βγαίνουν έξω και στηρίζουν ο ένας τον άλλον στην κοινότητα και δείχνουν το καλύτερο πρόσωπο της Αμερικής. Είναι πάρα πολλά. Πρέπει να σταματήσει».

Σε μια άλλη συνέντευξη που έδωσε στην ίδια εκδήλωση, η ηθοποιός πρόσθεσε: «Φυσικά βρισκόμαστε σε μια δυστυχώς φρικτή στιγμή στη χώρα μας με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση να επιτίθεται σε πολίτες στις δικές μας πόλεις. Είμαι τόσο τυχερή που βρίσκομαι εδώ σε μια χαρούμενη, δημιουργική κοινότητα γιορτάζοντας μια ταινία για την οποία είμαστε πραγματικά περήφανοι, αλλά είναι αδύνατο να αγνοήσουμε αυτό που κάνει η ICE στη χώρα μας. Είμαι πολύ εμπνευσμένη από όλους τους εκπληκτικούς Αμερικανούς που βγαίνουν έξω και στηρίζουν ο ένας τον άλλον και είναι εκεί στις κοινότητές τους, είναι όμορφο».

