ΝΑΤΟ – Ουκρανία: Συνεδρίαση για τον βαλλιστικό πύραυλο που εκτόξευσε η Ρωσία

ΝΑΤΟ και Ουκρανία θα συνεδριάσουν την Τρίτη στις Βρυξέλλες για να μιλήσουν για την εκτόξευση ενός υπερηχητικού βαλλιστικού πύραυλου από τη Ρωσία.

Η σύνοδος αυτή, η οποία θα πραγματοποιηθεί έπειτα από αίτημα του Κιέβου, θα διεξαχθεί σε επίπεδο πρεσβευτών, διευκρινίστηκε από την ίδια πηγή.

The Russian media are sharing a video of the new hypersonic ballistic missile “Oreshnik” that hit a Ukrainian military facility on Thursday night. pic.twitter.com/TA8rZiLfO1

Η Ρωσία χρησιμοποίησε εναντίον του ουκρανικού εδάφους ένα βαλλιστικό πύραυλο μέσου βεληνεκούς (δηλαδή μέχρι 5.500 χιλιομέτρων), ο οποίος μπορεί να φέρει πυρηνική κεφαλή. Η εκτόξευση είχε αρχικά καταγγελθεί από το Κίεβο ως εκτόξευση διηπειρωτικού βαλλιστικού πυραύλου.

Η ανάπτυξη αυτού του τύπου όπλων «δεν θα αλλάξει ούτε την πορεία της σύγκρουσης ούτε την αποφασιστικότητα των συμμάχων του ΝΑΤΟ να υποστηρίξουν την Ουκρανία», τόνισε χθες, Πέμπτη, το βράδυ σε ανακοίνωση που εξέδωσε η εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ, Φάραχ Νταχλάλαχ.

«Η Ρωσία εκτόξευσε ένα πειραματικό βαλλιστικό πύραυλο μέσου βεληνεκούς εναντίον της Ουκρανίας. Είναι ένα νέο παράδειγμα των επιθέσεων της Ρωσίας εναντίον των ουκρανικών πόλεων. Η Ρωσία επιδιώκει να τρομοκρατήσει τον άμαχο πληθυσμό στην Ουκρανία και να εκφοβίσει αυτούς που υποστηρίζουν» τη χώρα, εξήγησε.

Lots of talk about the new Oreshnik medium range ballistic missile that struck the Yuzmash plant in Dnepropetrovsk today for obvious reasons.

Many of the shorter clips do not show a pair of large secondary explosions occuring at the strike point a minute later. pic.twitter.com/HQ8YmoaHxT

— Fennec_Radar (@RadarFennec) November 21, 2024