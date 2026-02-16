Νατσιός: Ανοικτός σε συνεργασία με Καρυστιανού – «Αν θέλει να έρθει στη Νίκη, μετά χαράς»

Ο πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νατσιός μίλησε το πρωί της Δευτέρας 16 Φεβρουαρίου 2026 στο MEGA για το ενδεχόμενο συνεργασίας ή ένταξης της Μαρίας Καρυστιανού στο κόμμα του, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο.

«Αν η κυρία Καρυστιανού θέλει να έρθει στο κόμμα μας, μετά χαράς. Είναι μια αξιόλογη και σοβαρή κυρία», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Νατσιός, προσθέτοντας ότι «ταυτίζονται οι απόψεις της κυρίας Καρυστιανού με τη Νίκη» σε κρίσιμα ζητήματα.

Ο πρόεδρος της Νίκης δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο συνεργασίας με το νέο πολιτικό σχήμα που ετοιμάζει η Μαρία Καρυστιανού, αλλά έθεσε σαφείς προϋποθέσεις:

«Όταν θα εξαγγείλει όλες τις θέσεις για πολλά θέματα σοβαρά και κρίσιμα και δούμε από ποια πρόσωπα πλαισιώνονται, θα τοποθετηθούμε. Είναι πολλά τα θέματα, δεν μπορείς να πεις εκ προοιμίου να συνεργαστείς. Δεν μπορώ να πω τη λέξη συνεργασία αν δεν έχουμε την πλήρη εικόνα.»

Υπογράμμισε ότι η Νίκη «είναι παλαιότερη» στο πολιτικό σκηνικό και ότι «εμείς τις θέσεις αυτές (για την Τουρκία και τις αμβλώσεις) τις πρεσβεύουμε 6-7 χρόνια. Εμάς πλησιάζει κάποιος και από εκεί και πέρα βλέπουμε».

Σεβασμός στον αγώνα για τα Τέμπη

Ο κ. Νατσιός επανέλαβε τον σεβασμό του προς την Μαρία Καρυστιανού για τον αγώνα της μετά την τραγωδία των Τεμπών:

«Την κυρία Καρυστιανού την τιμώ και έχω καταγγείλει ότι δεν μπορείς τη Δευτέρα να την εγκωμιάζεις και την Τρίτη να την πετάς στο εξώτερο. Δεν έχουμε κάνει κάποια βολιδοσκόπηση, δεν το σκεφτήκαμε γιατί κάνει τον δίκαιο αγώνα της για τα Τέμπη. Από σεβασμό δεν πλησιάζαμε.»

Τόνισε επίσης ότι η Νίκη «έχει κατορθώσει εδώ και 2,5-3 χρόνια στη Βουλή να αποδείξει τη σοβαρότητα και την ακεραιότητά μας».

Η δήλωση Νατσιού αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο προσέγγισης ή συνεργασίας, ανάλογα με τις τελικές πολιτικές θέσεις και τα πρόσωπα που θα πλαισιώσουν το εγχείρημα της Μαρίας Καρυστιανού.

