Νατσιός: Ανοικτός σε συνεργασία με Καρυστιανού – «Αν θέλει να έρθει στη Νίκη, μετά χαράς»

Ο Δημήτρης Νατσιός ανοιχτός σε συνεργασία με τη Μαρία Καρυστιανού.

Νατσιός: Ανοικτός σε συνεργασία με Καρυστιανού - «Αν θέλει να έρθει στη Νίκη, μετά χαράς»
16 Φεβ. 2026 10:41
Pelop News

Ο πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νατσιός μίλησε το πρωί της Δευτέρας 16 Φεβρουαρίου 2026 στο MEGA για το ενδεχόμενο συνεργασίας ή ένταξης της Μαρίας Καρυστιανού στο κόμμα του, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο.

«Αν η κυρία Καρυστιανού θέλει να έρθει στο κόμμα μας, μετά χαράς. Είναι μια αξιόλογη και σοβαρή κυρία», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Νατσιός, προσθέτοντας ότι «ταυτίζονται οι απόψεις της κυρίας Καρυστιανού με τη Νίκη» σε κρίσιμα ζητήματα.

Ο πρόεδρος της Νίκης δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο συνεργασίας με το νέο πολιτικό σχήμα που ετοιμάζει η Μαρία Καρυστιανού, αλλά έθεσε σαφείς προϋποθέσεις:

«Όταν θα εξαγγείλει όλες τις θέσεις για πολλά θέματα σοβαρά και κρίσιμα και δούμε από ποια πρόσωπα πλαισιώνονται, θα τοποθετηθούμε. Είναι πολλά τα θέματα, δεν μπορείς να πεις εκ προοιμίου να συνεργαστείς. Δεν μπορώ να πω τη λέξη συνεργασία αν δεν έχουμε την πλήρη εικόνα.»

Υπογράμμισε ότι η Νίκη «είναι παλαιότερη» στο πολιτικό σκηνικό και ότι «εμείς τις θέσεις αυτές (για την Τουρκία και τις αμβλώσεις) τις πρεσβεύουμε 6-7 χρόνια. Εμάς πλησιάζει κάποιος και από εκεί και πέρα βλέπουμε».

Σεβασμός στον αγώνα για τα Τέμπη

Ο κ. Νατσιός επανέλαβε τον σεβασμό του προς την Μαρία Καρυστιανού για τον αγώνα της μετά την τραγωδία των Τεμπών:

«Την κυρία Καρυστιανού την τιμώ και έχω καταγγείλει ότι δεν μπορείς τη Δευτέρα να την εγκωμιάζεις και την Τρίτη να την πετάς στο εξώτερο. Δεν έχουμε κάνει κάποια βολιδοσκόπηση, δεν το σκεφτήκαμε γιατί κάνει τον δίκαιο αγώνα της για τα Τέμπη. Από σεβασμό δεν πλησιάζαμε.»

Τόνισε επίσης ότι η Νίκη «έχει κατορθώσει εδώ και 2,5-3 χρόνια στη Βουλή να αποδείξει τη σοβαρότητα και την ακεραιότητά μας».

Η δήλωση Νατσιού αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο προσέγγισης ή συνεργασίας, ανάλογα με τις τελικές πολιτικές θέσεις και τα πρόσωπα που θα πλαισιώσουν το εγχείρημα της Μαρίας Καρυστιανού.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:02 Έκτακτο δελτίο καιρού: Έρχεται νέα επιδείνωση με ισχυρές καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους – Ποιες περιοχές επηρεάζονται
12:00 Αιγιάλεια: Η θάλασσα φούσκωσε και βγήκε στη στεριά – Σε διαρκή επιφυλακή η Πολιτική Προστασία του Δήμου
11:57 Δένδιας: Κίνητρα για νέους στις Ένοπλες Δυνάμεις και σχέδιο «Ασπίδα του Αχιλλέα» για τη νέα άμυνα
11:55 Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα για τον ΝΟΠ, ο νέος όμιλος
11:51 Υπογράφηκαν οι συμφωνίες Ελλάδας–Chevron και HELLENIQ ENERGY για υδρογονάνθρακες σε Κρήτη και Πελοπόννησο
11:45 Απόλλων: Έμπλεξε για την εξάδα, κοιτάζει Ηλυσιακό
11:38 Ορχομενός: Καταγγελία για βιασμό 16χρονης – Συνελήφθησαν δύο ανήλικοι και οι γονείς τους
11:31 Vitafree: Διακόπτεται προσωρινά η λειτουργία του εργοστασίου στα Τρίκαλα – Σύνδεση με τον ιδιοκτήτη της «Βιολάντα» και τις εξελίξεις μετά την έκρηξη
11:30 Πρωτογενές πλεόνασμα 3,51 δισ. ευρώ τον Ιανουάριο: Υπέρβαση του στόχου
11:29 Πήρε εξιτήριο ο Γιώργος Μαζωνάκης
11:22 Δημοσκόπηση GPO: Σταθερό προβάδισμα της ΝΔ με διψήφια διαφορά – Δεύτερο το ΠΑΣΟΚ, χαμηλά ο ΣΥΡΙΖΑ
11:21 Χρηματιστήριο Αθηνών: Ο Γενικός Δείκτης χάνει τις 2.300 μονάδες μετά το sell-off της Παρασκευής
11:20 Τι αποκάλυψε η Χάλι Μπέρι για την ηλικία της
11:15 ΑΣΕΠ: 510 προσλήψεις σε Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας, πού θα ανοίξουν
11:15 Χειροπέδες στον πρόεδρο του Ιωνικού!
11:12 Νεκρή σε ξενοδοχείο της Αθήνας η παραγωγός της «Τεχεράνης» Ντάνα Έντεν – Στο «μικροσκόπιο» τα αίτια θανάτου
11:08 Ουκρανία: Σάλος με πρώην Υπουργό, είναι ύποπτος για διαφθορά
11:05 «Κατέβηκαν» από τη δημοπρασία οι φωτογραφίες της Καισαριανής – Στο τραπέζι η αγορά τους από ελληνικούς φορείς
11:03 Τέλος τα μισόλογα: Η παραπολιτική υπονόμευση τελειώνει εδώ, ξεκινά η καθαρή παράταξη μάχης
11:01 Πάτρα: Κοπή πίτας και βραβεύσεις από τον Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΦΩΤΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 16.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ