Ναβάλνι: Κατηγορίες για δηλητηρίαση από ευρωπαϊκή έρευνα – Το Κρεμλίνο απορρίπτει κάθε εμπλοκή

Νέα ένταση προκαλούν τα ευρήματα ευρωπαϊκής έρευνας για τον θάνατο του Αλεξέι Ναβάλνι, με τη Μόσχα να αρνείται κατηγορηματικά οποιαδήποτε ευθύνη και τη μητέρα του να ζητά δικαιοσύνη δύο χρόνια μετά.

Ναβάλνι: Κατηγορίες για δηλητηρίαση από ευρωπαϊκή έρευνα – Το Κρεμλίνο απορρίπτει κάθε εμπλοκή
16 Φεβ. 2026 13:29
Pelop News

Σε νέο κύκλο αντιπαράθεσης οδηγεί η δημοσιοποίηση πορίσματος που αποδίδει τον θάνατο του Ρώσου αντιπολιτευόμενου Αλεξέι Ναβάλνι σε δηλητηρίαση, με το Κρεμλίνο να απορρίπτει κατηγορηματικά τις σχετικές αιτιάσεις.

Σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται το βρετανικό Υπουργείο Εξωτερικών, ευρωπαϊκή έρευνα πέντε χωρών κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο βασικός πολιτικός αντίπαλος του Βλαντίμιρ Πούτιν φέρεται να δολοφονήθηκε με σπάνιο δηλητήριο ενώ κρατούνταν σε σωφρονιστική αποικία στην Αρκτική, όπου εξέτιε πολυετή ποινή κάθειρξης.

Απαντώντας στις κατηγορίες, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι η ρωσική πλευρά «δεν αποδέχεται αυτές τις κατηγορίες», χαρακτηρίζοντάς τες «μεροληπτικές και αβάσιμες».

Δύο χρόνια μετά τον θάνατο του Ναβάλνι, η μητέρα του επανέλαβε δημόσια το αίτημα για δικαιοσύνη, τονίζοντας ότι από την αρχή η οικογένεια θεωρούσε πως δεν επρόκειτο για φυσικό θάνατο. Όπως είπε, πλέον υπάρχουν ενδείξεις για τη φύση της δηλητηρίασης και εκτίμησε ότι με τον χρόνο ενδέχεται να αποκαλυφθούν οι υπεύθυνοι.

Στην επέτειο του θανάτου του, δεκάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν στον τάφο του στη Μόσχα, τιμώντας τη μνήμη του πολιτικού που είχε αναδειχθεί σε κεντρική μορφή της ρωσικής αντιπολίτευσης και σε έντονο επικριτή της διαφθοράς.

Ο Αλεξέι Ναβάλνι πέθανε στις 16 Φεβρουαρίου 2024 σε ηλικία 47 ετών, ενώ βρισκόταν στη φυλακή, υπό συνθήκες που εξακολουθούν να αποτελούν αντικείμενο διεθνούς πολιτικής και δικαστικής συζήτησης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:16 Η παράσταση «έχεις πέντε λεπτά» του Εθνικού Θεάτρου ταξίδεψε στα Κύθηρα με την ενέργεια της ΔΕΗ
15:08 Χειμερινά road trips στην Ελλάδα: Τρεις διαδρομές για αυθόρμητες αποδράσεις
15:00 Αιγιάλεια: Για 7 μήνες ακόμα λειψή η Αστυνόμευση – Mετά το καλοκαίρι έρχεται η ενίσχυση
15:00 Μαρινάκης: Από τη «Βιολάντα» και τις αμβλώσεις έως ενέργεια, εργασιακά και εξωτερική πολιτική – Όσα είπε στην ενημέρωση
14:55 «Red Code» για την κακοκαιρία: Σε επιφυλακή τέσσερις Περιφέρειες – Πού αναμένονται ισχυρά φαινόμενα
14:48 Πατρινό Καρναβάλι 2026: Το Καρναβάλι όλης της Ελλάδας – ΔΕΙΤΕ τα άρματα του Βασιλιά και το «ΟΠΕΚΕ Μπε…»
14:47 Μήνυση Γεωργιάδη κατά Κωνσταντοπούλου για τη «Βιολάντα» – Καταγγελία για συκοφαντική δυσφήμιση
14:47 Πρεμιέρα για τα ακριβά φάρμακα από τα φαρμακεία της γειτονιάς – Τι αλλάζει για τους ασθενείς
14:40 Φωτογραφίες Καισαριανής: Επικοινωνία Κακλαμάνη-Μενδώνη για την απόκτησή τους – Στόχος να περάσουν στη Βουλή αν επιβεβαιωθεί η γνησιότητα
14:37 Προειδοποίηση Ζελένσκι πριν την τριμερή στη Γενεύη-Περιμένει μαζική επίθεση
14:36 Ελληνοτουρκικά: Κεκλεισμένων των θυρών ενημέρωση Γεραπετρίτη στη Βουλή για τις συμφωνίες Ελλάδας-Τουρκίας
14:26 Ανησυχία για την παραβατικότητα ανηλίκων: Διαδοχικά περιστατικά βίας φτάνουν στα παιδιατρικά νοσοκομεία
14:18 Τρένο εκτός γραμμής στην Ελβετία – Πέντε τραυματίες
14:16 Πάτρα: Δύο γυναίκες νεκρές σε σπίτι στην Εγλυκάδα – Ηταν αδελφές 66 και 68 ετών
14:15 Ολυμπιακός: Ο Ντόρσεϊ εκτάκτως στις ΗΠΑ – Τι θα γίνει με το Final 8 του Κυπέλλου
14:04 Κακοκαιρία 24 ωρών με καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους: Οι περιοχές που θα «χτυπήσει» πιο έντονα – Στο στόχαστρο η Δ. Ελλάδα
14:00 Πάτρα: Γκρεμίστηκε εγκαταλειμμένο σπίτι – Άφαντος ο ιδιοκτήτης, κλειστή η οδός Ιωνίας
13:58 Στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων νεογέννητα δίδυμα 17 ημερών από το Αγρίνιο
13:56 Λέρος: Σύλληψη 55χρονου μετά από καταγγελία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας
13:50 Πειραιάς: Βίντεο από ένοπλη ληστεία σε σούπερ μάρκετ – Με όπλο απείλησε υπαλλήλους και διέφυγε
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 16.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ