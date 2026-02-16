Ναβάλνι: Κατηγορίες για δηλητηρίαση από ευρωπαϊκή έρευνα – Το Κρεμλίνο απορρίπτει κάθε εμπλοκή

Σε νέο κύκλο αντιπαράθεσης οδηγεί η δημοσιοποίηση πορίσματος που αποδίδει τον θάνατο του Ρώσου αντιπολιτευόμενου Αλεξέι Ναβάλνι σε δηλητηρίαση, με το Κρεμλίνο να απορρίπτει κατηγορηματικά τις σχετικές αιτιάσεις.

Σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται το βρετανικό Υπουργείο Εξωτερικών, ευρωπαϊκή έρευνα πέντε χωρών κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο βασικός πολιτικός αντίπαλος του Βλαντίμιρ Πούτιν φέρεται να δολοφονήθηκε με σπάνιο δηλητήριο ενώ κρατούνταν σε σωφρονιστική αποικία στην Αρκτική, όπου εξέτιε πολυετή ποινή κάθειρξης.

Απαντώντας στις κατηγορίες, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι η ρωσική πλευρά «δεν αποδέχεται αυτές τις κατηγορίες», χαρακτηρίζοντάς τες «μεροληπτικές και αβάσιμες».

Δύο χρόνια μετά τον θάνατο του Ναβάλνι, η μητέρα του επανέλαβε δημόσια το αίτημα για δικαιοσύνη, τονίζοντας ότι από την αρχή η οικογένεια θεωρούσε πως δεν επρόκειτο για φυσικό θάνατο. Όπως είπε, πλέον υπάρχουν ενδείξεις για τη φύση της δηλητηρίασης και εκτίμησε ότι με τον χρόνο ενδέχεται να αποκαλυφθούν οι υπεύθυνοι.

Στην επέτειο του θανάτου του, δεκάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν στον τάφο του στη Μόσχα, τιμώντας τη μνήμη του πολιτικού που είχε αναδειχθεί σε κεντρική μορφή της ρωσικής αντιπολίτευσης και σε έντονο επικριτή της διαφθοράς.

Ο Αλεξέι Ναβάλνι πέθανε στις 16 Φεβρουαρίου 2024 σε ηλικία 47 ετών, ενώ βρισκόταν στη φυλακή, υπό συνθήκες που εξακολουθούν να αποτελούν αντικείμενο διεθνούς πολιτικής και δικαστικής συζήτησης.

