NBA: Απίστευτο ξύλο, ένταση και αποβολές στο Χόρνετς-Πίστονς ΒΙΝΤΕΟ

Μεγάλη ένταση επικράτησε στην αναμέτρηση Σάρλοτ Χόρνετς – Ντιτρόιτ Πίστονς, όταν ένα φάουλ του Μούσα Ντιαμπάτε στον Τζέιλεν Ντούρεν οδήγησε σε καβγά που περιλάμβανε γροθιές, εμπλοκή και τελικά τέσσερις αποβολές.

Οι Ντιτρόιτ Πίστονς έσπασαν το σερί εννέα νικών των Σάρλοτ Χόρνετς επικρατώντας 110-104 σε ένα επεισοδιακό παιχνίδι που σημαδεύτηκε από καβγά και τέσσερις αποβολές.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο Ντιαμπάτε χτύπησε δυνατά τον Ντούρεν, με τον σέντερ των Πίστονς να αντιδρά και να απωθεί τον Γάλλο φόργουορντ με το χέρι στο πρόσωπο.

Ο Ντιαμπάτε προσπάθησε να ρίξει γροθιά στον Ντούρεν, με τον Μάιλς Μπρίτζες να εμπλέκεται ρίχνοντας γροθιά στο στήθος του Ντούρεν, ενώ ο Αϊζέια Στιούαρτ βγήκε από τον πάγκο για να υπερασπιστεί τον συμπαίκτη του.

Οι διαιτητές εξέτασαν το επεισόδιο στο βίντεο και αποφάσισαν την αποβολή των Ντιαμπάτε, Ντούρεν, Μπρίτζες και Στιούαρτ, με την κατάσταση να ηρεμεί μετά από λίγα λεπτά, αλλά με την ατμόσφαιρα στο γήπεδο να παραμένει ηλεκτρισμένη μέχρι το τέλος του αγώνα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



