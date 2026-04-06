ΝΔ: Γρίφος τα ψηφοδέλτια… – Οι κρούσεις που έχουν γίνει στην Αχαΐα

Πέφτουν τηλέφωνα διά παν ενδεχόμενο… Παρ’ ότι έμεινε «ακέφαλος» ο κομματικός μηχανισμός της ΝΔ, μετά την παραίτηση του Γραμματέα Κώστα Σκρέκα, λόγο της εμπλοκής του στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, εν τούτοις η λειτουργία του κόμματος δεν έχει επηρεαστεί.

Κατόπιν εντολής του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη αναβαθμίστηκε ο γραμματέας Οργανωτικού Στέλιος Κονταδάκης, ο οποίος κινεί όλα τα γρανάζια του κομματικού μηχανισμού. Στο ίδιο πλαίσιο, μελετώνται βιογραφικά, γίνονται επαφές και καταγράφονται ονόματα υποψηφίων βουλευτών για να είναι ανά πάσα στιγμή έτοιμη η ΝΔ να ανταποκριθεί στις ανάγκες της βουλευτικής κάλπης, όποτε κι αν στηθεί.

ΔΕΚΑ ΚΡΟΥΣΕΙΣ

Πέφτουν λοιπόν τηλέφωνα στην Αχαΐα και τη Δυτική Ελλάδα, όπως φυσικά και σε όλη τη χώρα για την κατάρτιση των ψηφοδελτίων. Στους τρεις νομούς της Δυτικής Ελλάδας είναι περισσότερα από δέκα τα στελέχη της ΝΔ, τα οποία έχουν δεχθεί σχετική κρούση. Εξυπακούεται ότι πριν γίνουν οι σχετικές κλήσεις, «ξεσκονίστηκαν» τα βιογραφικά, διότι έχει καεί στον χυλό η ΝΔ και δεν επιθυμεί να επιλεγούν υποψήφιοι βουλευτές, που έχουν «ανοικτές υποθέσεις» με τη Δικαιοσύνη ή «γκρίζες οικονομικές ταυτότητες».

ΠΟΙΟΙ ΚΛΗΘΗΚΑΝ

Ειδικότερα, οι κρούσεις σε στελέχη της Αχαΐας αφορούν, σύμφωνα με ηλεγμένες πληροφορίες της «Π», δύο μέλη της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, δύο δημοτικούς παράγοντες και ένα προβεβλημένο στέλεχος με πολύ θετικό κομματικό βιογραφικό.

Τέλος, επαφές έχουν γίνει και με δύο στελέχη, που έχουν επιλεγεί από την κυβέρνηση στην περιοχή μας και κατέχουν υψηλά πόστα στον δημόσιο τομέα.

Ας σημειωθεί ότι μεγάλη πλειοψηφία των ερωτηθέντων ζήτησε χρόνο για να ζυγίσει τα υπέρ και τα κατά της προσέγγισης, καθότι απ’ όλους συνεκτιμάται το γεγονός ότι δεν είναι ευνοϊκή η συγκυρία για το κυβερνών κόμμα, προκειμένου να δοκιμάσουν την τύχη τους στον πολιτικό στίβο.

ΑΛΛΕΣ ΠΕΝΤΕ

Στο μεταξύ, ηλεγμένες πληροφορίες της «Π» αναφέρουν ότι ο καταρτισμός των ψηφοδελτίων της ΝΔ σε όλη την επικράτεια βρίσκεται σε συνάρτηση και με τις επερχόμενες δικογραφίες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ως γνωστόν, μέχρι στιγμής έχουν δημοσιοποιηθεί 4 δικογραφίες. Απομένουν, ωστόσο, άλλες 5 χωρίς να είναι γνωστό σήμερα το περιεχόμενό τους και ειδικότερα ποιοι άλλοι βουλευτές αναφέρονται ενδεχομένως σε αυτές τις δικογραφίες.

Από τη ΝΔ έχει ήδη ανακοινωθεί ότι δεν θα συμπεριληφθούν στις λίστες όσοι βουλευτές έχουν σοβαρή εμπλοκή στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ενα σοβαρό ερώτημα είναι αν πέραν των 30 υπουργών, βουλευτών και πρώην υπουργών που γνωρίζουμε ήδη ότι αναφέρονται στις δικογραφίες, υπάρχουν νέα ονόματα σε αυτές που πρόκειται να δημοσιοποιηθούν μετά το Πάσχα.

ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

Εγκυρη πηγή, ευρισκόμενη πλησίον του ελληνικού τμήματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, απάντησε καταφατικά σε σχετική ερώτηση της «Π», προσθέτοντας ότι «πρόκειται για βουλευτές από όλο το γεωγραφικό φάσμα της χώρας».

Ως γνωστόν μέχρι τώρα οι «δακτυλοδεικτούμενοι» υπουργοί και βουλευτές προέρχονται κατά βάση από τη Θεσσαλία, την Κρήτη και τη Μακεδονία. Η πηγή μας σήμερα προσθέτει ότι βουλευτές και από άλλα γεωγραφικά διαμερίσματα (Δυτική Ελλάδα, Ηπειρος, Πελοπόννησος), παρενέβησαν σε στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, ζητώντας τη διευθέτηση εκκρεμοτήτων, αλλά και την ικανοποίηση παράνομων «ρουσφετιών».

ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟ 2024

Υπενθυμίζουμε ότι οι 4 πρώτες δικογραφίες αφορούν το 2021. Οι επόμενες πέντε που βρίσκονται καθ’ οδόν, αφορούν τα έτη από το 2022 έως και το 2024.

Κατόπιν τούτων, νομίζουμε ότι για να συμπεριληφθεί κάποιος υποψήφιος στα ψηφοδέλτια της ΝΔ, πρέπει να υπογράψει δήλωση του… Νόμου 105 ότι δεν έχει «σηκώσει τηλέφωνο» στον ΟΠΕΚΕΠΕ!

