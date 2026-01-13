ΝΔ: Παίρνει παράταση το προσυνέδριο της Θεσσαλονίκης λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων

Για αργότερα μετατίθεται η έναρξη των προσυνεδριακών διαδικασιών της Νέας Δημοκρατίας, καθώς αποφασίστηκε η αναβολή του προσυνεδρίου που σχεδιαζόταν να πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη.

13 Ιαν. 2026 12:51
Pelop News

Παράταση στον σχεδιασμό της για την έναρξη των προσυνεδριακών διαδικασιών αποφάσισε η Νέα Δημοκρατία, αναβάλλοντας το προσυνέδριο που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη, με θεματολογία την εξωτερική πολιτική και την άμυνα.

Παρότι η εκδήλωση δεν είχε ανακοινωθεί επισήμως, αποτελούσε το πρώτο βήμα μιας σειράς θεματικών προσυνεδρίων που επρόκειτο να πραγματοποιηθούν σε διάφορες πόλεις της χώρας, ενόψει του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο έχει προγραμματιστεί για τις 15–17 Μαΐου στην Αθήνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έπειτα από συνεννόηση της Αθήνας με τη Διοικούσα Επιτροπή του κόμματος στη Θεσσαλονίκη, κρίθηκε ότι δεν είναι σκόπιμη η πραγματοποίηση του προσυνεδρίου το Σάββατο 17 Ιανουαρίου, όσο παραμένει ανοιχτό το ζήτημα των αγροτικών κινητοποιήσεων. Εκτιμήθηκε, αφενός, ότι η πολιτική συζήτηση θα επισκιαζόταν και, αφετέρου, ότι υπήρχε το ενδεχόμενο διαμαρτυριών έξω από το Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο, όπου είχε προγραμματιστεί η εκδήλωση.

Υπό αυτά τα δεδομένα, η έναρξη των προσυνεδριακών διεργασιών μετατίθεται χρονικά και, σύμφωνα με τον νέο σχεδιασμό, αναμένεται να ξεκινήσει από τον Φεβρουάριο και μετά.

