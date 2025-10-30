ΝΔ: Συνεδρίασε η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή ενόψει των εσωκομματικών εκλογών

Συνεδρίασε στα κεντρικά γραφεία της Νέας Δημοκρατίας η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (ΚΕΦΕ), ενόψει των εσωκομματικών εκλογών που θα πραγματοποιηθούν στις 23 Νοεμβρίου 2025. Κατά τη συνεδρίαση, που έγινε υπό την προεδρία της ευρωβουλευτού Ελίζας Βόζεμπεργκ, συζητήθηκαν διαδικαστικά ζητήματα σχετικά με τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας.

Οι εκλογές αφορούν την ανάδειξη των Προέδρων και Διοικητικών Συμβουλίων των Δημοτικών Τοπικών Οργανώσεων (ΔΗΜΤΟ), των Διοικουσών Επιτροπών Εκλογικών Περιφερειών (ΔΕΕΠ), καθώς και την εκλογή συνέδρων για το προσεχές Τακτικό Συνέδριο του κόμματος.

Στη συνεδρίαση συμμετείχε και ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής, Κώστας Σκρέκας.

Σύμφωνα με κομματικές πηγές, η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων ολοκληρώνεται σήμερα, ενώ τα μέλη που επιθυμούν να ψηφίσουν ηλεκτρονικά θα πρέπει να υποβάλουν σχετικό αίτημα έως την Τρίτη 4 Νοεμβρίου. Όσοι επιλέξουν φυσική παρουσία, μπορούν να εγγραφούν στους εκλογικούς καταλόγους μέχρι και την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025.

Η σύνθεση της ΚΕΦΕ έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Ελίζα Βόζεμπεργκ, Ευρωβουλευτής

Αντιπρόεδρος: Στέλιος Κονταδάκης, Γραμματέας Οργανωτικού

Μέλη: Γιάννης Σμυρλής, Θανάσης Νέζης, Μαρία Ελένη Σούκουλη, Παναγιώτα Μοσχανδρέου, Ζήσης Ιωακείμοβιτς, Αλέξανδρος Κόκκαλης και Γεώργιος Ιωαννίδης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία, τα μέλη μπορούν να επισκεφθούν τον επίσημο ιστότοπο του κόμματος ekloges.nd.gr.

