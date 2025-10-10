Νέα αγωγή της Τζολί κατά του Πιτ, του ζητά χρήματα

Η διάσημη ηθοποιός μίλησε για τον χωρισμό σε μια νέα δικαστική αίτηση που κατατέθηκε τη Δευτέρα στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λος Άντζελες

Νέα αγωγή της Τζολί κατά του Πιτ, του ζητά χρήματα
10 Οκτ. 2025 11:38
Pelop News

Συνεχίζεται η δικαστική μάχη  ανάμεσα σε Αντζελίνα Τζολί και Μπραντ Πιτ, με την ηθοποιό να περιγράφει λεπτομερώς πόσο δύσκολο ήταν για εκείνη το διαζύγιό τους.

Η διάσημη ηθοποιός μίλησε για το χωρισμό σε μια νέα δικαστική αίτηση που κατατέθηκε τη Δευτέρα στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λος Άντζελες, σε απάντηση στο αίτημα του πρώην συζύγου της να παραδώσει ιδιωτικά μηνύματα σχετικά με τη διαμάχη τους για το Chateau Miraval στη Γαλλία.

«Ο χωρισμός μας ήταν πολύ δύσκολος για μένα και τα παιδιά»

«Τα γεγονότα που οδήγησαν στην ανάγκη μου να χωρίσω από τον πρώην σύζυγό μου ήταν συναισθηματικά δύσκολα για μένα και τα παιδιά μας» ισχυρίστηκε η Αντζελίνα Τζολί – η οποία έχει κατηγορήσει στο παρελθόν τον Μπραντ Πιτ για κακοποίηση, σύμφωνα με τα έγγραφα που είδε το περιοδικό People.

«Κατά την υποβολή της αίτησης διαζυγίου, του άφησα τον έλεγχο (αλλά και την κατοίκηση) των οικογενειακών μας σπιτιών στο Λος Άντζελες και στο Miraval, χωρίς αποζημίωση, ελπίζοντας ότι αυτό θα τον έκανε πιο ήρεμο στις σχέσεις του μαζί μου μετά από μια δύσκολη και τραυματική περίοδο» πρόσθεσε.

«Δεν έχουμε ξαναπατήσει στο Chateu Miraval

Η Αντζελίνα Τζολί ισχυρίστηκε επίσης πως η ίδια και τα παιδιά τους, «δεν έχουν ξαναπατήσει το πόδι τους στο Miraval», λόγω της «σύνδεσής του με τα οδυνηρά γεγονότα που οδήγησαν στο διαζύγιο». «Μετά τον χωρισμό, άρχισα αμέσως να ψάχνω για ένα νέο σπίτι για μένα και τα παιδιά μας, αρχικά νοικιάζοντας μια κατοικία ενώ έψαχνα για μια πιο σταθερή λύση» πρόσθεσε.

Υπενθυμίζεται πως ο Μπραντ Πιτ μηνύει την Τζολί για το μερίδιό της στην πολυτελή γαλλική ιδιοκτησία, καθώς ισχυρίζεται ότι το πούλησε στην εταιρεία κρασιών Stoli Group χωρίς την άδειά του, με την ηθοποιό να ισχυρίζεται ότι δεν χρειαζόταν την άδειά του.
