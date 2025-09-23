Νέα αναβολή στη δίκη Παναγιωτόπουλου για το revenge porn – Οργή από την καταγγέλλουσα

Αναβολή πήρε σήμερα το πρωί, Τρίτη (23/9/2025), η δίκη του Στάθη Παναγιωτόπουλου με την πρώτη καταγγέλλουσα για την υπόθεση revenge porn.

Το αίτημα για την αναβολή κατατέθηκε από την πλευρά του πρώην τηλεπαρουσιαστή των «Ράδιο Αρβύλα», με αποτέλεσμα η εκδίκαση της υπόθεσης να μεταφερθεί για τις 24 Φεβρουαρίου 2026, σύμφωνα με ρεπορτάζ της Πολυξένης Καραμίχα στο Buongiorno.

Η καταγγέλλουσα και οι μάρτυρες της εξέφρασαν έντονη δυσαρέσκεια για την εξέλιξη αυτή, δηλώνοντας πως περίμεναν δικαίωση μετά από μακρά αναμονή.

Υπενθυμίζεται ότι ο Στάθης Παναγιωτόπουλος είχε καταδικαστεί σε πρώτο βαθμό σε πέντε χρόνια φυλάκιση με αναστολή. Η υπόθεση αφορά τη διακίνηση προσωπικών στιγμών σε μορφή βίντεο χωρίς τη συγκατάθεση της γυναίκας, γεγονός που είχε προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων και δημόσιο διάλογο γύρω από το φαινόμενο του revenge porn στην Ελλάδα.

