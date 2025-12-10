Νέα Αριστερά Αχαΐας: «Η κυβέρνηση εκβιάζει τους αγρότες – Στεκόμαστε δίπλα τους σε κάθε μορφή αγώνα»

Σε μια περίοδο που η αγανάκτηση των αγροτών κορυφώνεται σε ολόκληρη τη χώρα και ιδιαίτερα στη Δυτική Ελλάδα, η Νέα Αριστερά Αχαΐας ασκεί δριμεία κριτική στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, κατηγορώντας την πως επιχειρεί είτε να ενεργοποιήσει τον κοινωνικό αυτοματισμό είτε να εκβιάσει τον αγροτικό κόσμο προκειμένου να εγκαταλείψει τις κινητοποιήσεις του.

Σε ανακοίνωσή της, η Νέα Αριστερά καταλογίζει στην κυβέρνηση ανικανότητα στη διαχείριση της ευλογιάς, υποστηρίζοντας ότι η κτηνοτροφία έχει πληγεί ανεπανόρθωτα λόγω της καθυστερημένης και ανεπαρκούς αντιμετώπισης του προβλήματος.

Παράλληλα, κάνει λόγο για σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ και αναφέρεται σε κατηγορίες περί εγκληματικής οργάνωσης, οι οποίες –όπως τονίζει– ξεκινούν από ψηλά και καταλήγουν σε «ημέτερους» που καταχράστηκαν κοινωνικούς πόρους εις βάρος των παραγωγών. Όπως σημειώνεται, αντί η κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες της, επιχειρεί να ποινικοποιήσει τις κινητοποιήσεις των αγροτών, παρουσιάζοντας τους αγωνιζόμενους παραγωγούς ως «εγκληματίες».

Η Νέα Αριστερά σχολιάζει ότι κατανοεί αυτή τη στάση, καθώς –όπως αναφέρει– «η ανάληψη πολιτικής ευθύνης συνεπάγεται και παραίτηση», προσθέτοντας ότι μόνο μέσα από μια τέτοια εξέλιξη μπορεί να ανακουφιστεί ο πρωτογενής τομέας, αλλά και συνολικά η κοινωνία, από την ακρίβεια, τους χαμηλούς μισθούς και τη συνεχή υποβάθμιση του βιοτικού επιπέδου.

Ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να υποδείξει στους αγρότες τον τρόπο με τον οποίο θα διαμαρτυρηθούν, δηλώνοντας όμως ότι στέκεται ξεκάθαρα στο πλευρό τους, σε κάθε μορφή αγώνα που επιλέγουν.

«Είμαστε δίπλα τους στα μπλόκα, στηρίζουμε τα δίκαια αιτήματά τους. Ο αγώνας τους είναι μάχη επιβίωσης για τις οικογένειές τους και για ολόκληρη την αγροτική οικονομία», καταλήγει η ανακοίνωση.

