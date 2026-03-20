Νέα Αριστερά σε τροχιά ρήξης: Προ των πυλών η παραίτηση Χαρίτση και τα σενάρια για τον επόμενο σταθμό

Η παραμονή του Αλέξη Χαρίτση στην ηγεσία της Νέας Αριστεράς μοιάζει πλέον εξαιρετικά αβέβαιη, με διασταυρωμένες πληροφορίες να συγκλίνουν ότι οι οριστικές αποφάσεις μπορεί να ληφθούν ακόμη και μέσα στις επόμενες ημέρες. Το ενδεχόμενο παραίτησής του δεν αντιμετωπίζεται πλέον ως ένα θεωρητικό σενάριο, αλλά ως εξέλιξη που συζητείται ανοιχτά στο πολιτικό παρασκήνιο και συνδέεται με το συνολικότερο ρευστό τοπίο στον χώρο της Κεντροαριστεράς.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η υπόθεση αυτή δεν αφορά μόνο την εσωκομματική ισορροπία στη Νέα Αριστερά, αλλά εντάσσεται σε ένα μεγαλύτερο πλέγμα διεργασιών που σχετίζεται με τη συζήτηση για νέο πολιτικό εγχείρημα υπό τον Αλέξη Τσίπρα. Στο ίδιο κάδρο τοποθετούνται και ονόματα όπως η Έφη Αχτσιόγλου και ο Νάσος Ηλιόπουλος, γεγονός που ενισχύει την αίσθηση ότι το ζήτημα ξεπερνά τα στενά όρια μιας απλής εσωκομματικής κρίσης και αγγίζει πλέον τη συνολική αναδιάταξη δυνάμεων στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο.

Κρίσιμο σημείο για να φτάσουν τα πράγματα έως εδώ θεωρείται το συνέδριο της Νέας Αριστεράς τον Ιανουάριο. Εκεί οι εσωτερικές ισορροπίες διατηρήθηκαν, αλλά περισσότερο μέσα από έναν εύθραυστο συμβιβασμό παρά μέσα από πραγματική πολιτική σύγκλιση. Το χάσμα ανάμεσα στην πλευρά Χαρίτση και στην ομάδα που εκφράζεται πολιτικά από τους Γαβριήλ Σακελλαρίδη και Ευκλείδη Τσακαλώτο δεν φαίνεται να έκλεισε ποτέ ουσιαστικά, με αποτέλεσμα η συνύπαρξη να παραμένει επιφανειακή και η ένταση να υποβόσκει διαρκώς.

Στο επίκεντρο αυτής της αντιπαράθεσης βρέθηκε η στρατηγική γραμμή του κόμματος απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα και σε οποιοδήποτε ενδεχόμενο συνεργασίας ή πολιτικής επανασύνδεσης με εκείνον. Για ένα σημαντικό τμήμα της Νέας Αριστεράς, η αυτονομία του κόμματος και η απόσταση από τον πρώην πρωθυπουργό αποτελούσαν κεντρικό στοιχείο πολιτικής ταυτότητας. Αντιθέτως, η αυξανόμενη κινητικότητα των τελευταίων μηνών φαίνεται πως επαναφέρει στο τραπέζι άλλα σενάρια, ανατρέποντας στην πράξη τις ισορροπίες που είχαν διαμορφωθεί ως τώρα.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, ο Αλέξης Χαρίτσης φέρεται να επανεξετάζει τον πολιτικό του ρόλο, εκτιμώντας ότι οι προοπτικές της Νέας Αριστεράς ως αυτόνομου σχήματος είναι περιορισμένες. Η πιθανή αποχώρησή του, επομένως, δεν αποκτά μόνο προσωπικά χαρακτηριστικά, αλλά αντιμετωπίζεται ως ένδειξη μιας βαθύτερης πολιτικής μετατόπισης, η οποία μπορεί να συμπαρασύρει και άλλα κορυφαία στελέχη.

Η προοπτική αυτή προκαλεί ήδη έντονο προβληματισμό στο εσωτερικό του κόμματος, κυρίως σε όσους είχαν επενδύσει σε μια καθαρά αυτόνομη πορεία και σε αποκλεισμό συνεργασιών με τον Αλέξη Τσίπρα. Για αυτή την πλευρά, μια ενδεχόμενη παραίτηση Χαρίτση και μετακίνηση στελεχών προς ένα νέο εγχείρημα θα ισοδυναμούσε με ανατροπή των συλλογικών αποφάσεων που είχαν ληφθεί και θα άνοιγε ένα νέο, ιδιαίτερα δύσκολο κεφάλαιο για τη συνοχή και την πολιτική επιβίωση της Νέας Αριστεράς.

Το ερώτημα που μένει πλέον ανοιχτό είναι διπλό: αφενός αν η Νέα Αριστερά μπορεί να κρατήσει τη συνοχή της σε περίπτωση που χαθεί ένα σημαντικό μέρος της ηγετικής της ομάδας και αφετέρου ποια μορφή θα πάρει, εφόσον τελικά εκδηλωθεί, το νέο πολιτικό σχέδιο που αποδίδεται στον Αλέξη Τσίπρα. Το μόνο βέβαιο είναι ότι ο χώρος εισέρχεται σε περίοδο νέας κινητικότητας και ότι οι επόμενες ημέρες ενδέχεται να αποδειχθούν καθοριστικές για τις ισορροπίες στην Κεντροαριστερά.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



