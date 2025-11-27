Νέα δεδομένα στη Euroleague: Φενέρμπαχτσε και Εφές Αναντολού ενημέρωσαν ότι δεν θα ταξιδέψουν στο Ισραήλ

Μπορεί η Μακάμπι Τελ Αβίβ και η Χάποελ Τελ Αβίβ να επιστρέψουν στον Ισραήλ για τους αγώνες της Euroleague, αλλά τα παιχνίδια τους με Φενέρμπαχτσε και Εφές Αναντολού θα γίνουν πιθανότατα σε ουδέτερες έδρες.

Μακάμπι και Χάποελ επιστρέφουν για τα παιχνίδια της Euroleague τον Δεκέμβριο στο Ισραήλ

Συγκεκριμένα έπειτα από την απόφαση της Euroleague, για επιστροφή των Μακάμπι Τελ Αβίβ και Χάποελ Τελ Αβίβ στο Ισραήλ, η Φενέρμπαχτσε και η Εφές Αναντολού ενημέρωσαν τη διοργανώτρια αρχή ότι εκείνες δεν θα ταξιδέψουν στη χώρα της Μέσης Ανατολής.

Οι σχέσεις της Τουρκίας με το Ισραήλ αυξάνουν τον κίνδυνο για τις εν λόγω αναμετρήσεις και έτσι η Euroleague αναμένεται να βρει εναλλακτικές για τα δύο συγκεκριμένα παιχνίδια.

