Νέα δεδομένα στη Euroleague: Φενέρμπαχτσε και Εφές Αναντολού ενημέρωσαν ότι δεν θα ταξιδέψουν στο Ισραήλ

Οι σχέσεις της Τουρκίας με το Ισραήλ αυξάνουν τον κίνδυνο για τις εν λόγω αναμετρήσεις

Νέα δεδομένα στη Euroleague: Φενέρμπαχτσε και Εφές Αναντολού ενημέρωσαν ότι δεν θα ταξιδέψουν στο Ισραήλ
27 Νοέ. 2025 21:20
Pelop News

Μπορεί η Μακάμπι Τελ Αβίβ και η Χάποελ Τελ Αβίβ να επιστρέψουν στον Ισραήλ για τους αγώνες της Euroleague, αλλά τα παιχνίδια τους με Φενέρμπαχτσε και Εφές Αναντολού θα γίνουν πιθανότατα σε ουδέτερες έδρες.

Μακάμπι και Χάποελ επιστρέφουν για τα παιχνίδια της Euroleague τον Δεκέμβριο στο Ισραήλ

Συγκεκριμένα έπειτα από την απόφαση της Euroleague, για επιστροφή των Μακάμπι Τελ Αβίβ και Χάποελ Τελ Αβίβ στο Ισραήλ, η Φενέρμπαχτσε και η Εφές Αναντολού ενημέρωσαν τη διοργανώτρια αρχή ότι εκείνες δεν θα ταξιδέψουν στη χώρα της Μέσης Ανατολής.

Οι σχέσεις της Τουρκίας με το Ισραήλ αυξάνουν τον κίνδυνο για τις εν λόγω αναμετρήσεις και έτσι η Euroleague αναμένεται να βρει εναλλακτικές για τα δύο συγκεκριμένα παιχνίδια.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:22 Αυτή είναι η πόλη με τον περισσότερο πληθυσμό στον κόσμο, σχεδόν τρεις φορές όσος ο πληθυσμός της Ελλάδας!
22:55 Το παρασκήνιο με την ατάκα «θα τον παρακολουθούμε» του Τσάμπι Αλόνσο για τον Μουζακίτη
22:45 Εξηγήσεις από Μέρκελ: «Fake news» οι ισχυρισμοί ότι απέδωσα ευθύνη σε Πολωνία και Βαλτικές χώρες για τον πόλεμο στην Ουκρανία
22:35 Η κλήρωση Τζόκερ που μοιράζει 2.200.000 ευρώ
22:35 Ποιοι δικαιούνται σύνταξη στα 59 και ποιοι στα 60,5, τι ισχύει , οι χαμένοι και οι κερδισμένοι
22:25 Παγωμάρα για τον ΠΑΟΚ στο 89′!
22:20 Τουρκία: 19 χρόνια μετά εξιχνιάστηκε στυγερή δολοφονία καθηγητή μαθηματικών από μαθήτριά του!
22:11 Κωστής Χατζηδάκης: Η χώρα δεν θα χάσει ούτε ευρώ από τις αγροτικές επιδοτήσεις
21:59 Κοινό αίτημα σε Ισραήλ από Ιταλία, Γαλλία, Γερμανία και Βρετανία να σταματήσει τη βία στη Δυτική Όχθη
21:49 Καλάβρυτα: Υποδοχής της Ολυμπιακής Φλόγας με τιμές αρχηγού κράτους! ΦΩΤΟ
21:38 Πάτρα: Περίεργη υπόθεση και συναγερμός, αποφυλακίστηκε Αλβανός, αλλά από τότε αγνοείται!
21:29 Συνέδριο στο Αγρίνιο: «Καρδιαγγειακή Υγεία, Εγχώρια Παραγωγή & Περιβάλλον»
21:20 Νέα δεδομένα στη Euroleague: Φενέρμπαχτσε και Εφές Αναντολού ενημέρωσαν ότι δεν θα ταξιδέψουν στο Ισραήλ
21:07 GPO: Το σημαντικότερο πρόβλημα για τους πολίτες είναι η ακρίβεια και τα χαμηλά εισοδήματα, άνοδος μισής μονάδας για ΝΔ
20:56 Τουρκία: Αυτή είναι η ομάδα που ξέμεινε λόγω παράνομου στοιχηματισμού με 7 μόλις παίκτες!
20:41 Που, πώς και γιατί συναντήθηκαν ο Σεβασμιωτάτος Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας Ιερωνύμος με τον Άδωνι Γεωργιάδη
20:31 Ο γιος του γνωστού πολιτικού, που συνελήφθη μετά από περιπετειώδη καταδίωξη στη Νέα Ερυθραία, ΦΩΤΟ
20:18 Η Ελλάδα με το «δεξί» στα προκριματικά του Παγκοσμίου, έκανε εύκολα τη δουλειά κόντρα στη Ρουμανία
20:11 Adel: Καταρρακτώδης βροχή στην Αττική, στα «κόκκινα» οι δρόμοι της Αθήνας
19:58 Καιρός: Καταιγίδες θα «χτυπήσουν» και αύριο (28/11/2025) το μεγαλύτερο μέρος της χώρας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 27/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ