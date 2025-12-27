Νέα διάσωση μεταναστών νότια της Κρήτης: 131 άτομα εντοπίστηκαν ανοιχτά της Γαύδου

Σε νέα επιχείρηση διάσωσης προχώρησαν τα ξημερώματα του Σαββάτου οι λιμενικές αρχές στα νότια της Κρήτης, καθώς συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό η άφιξη μεταναστών στην περιοχή.

Νέα διάσωση μεταναστών νότια της Κρήτης: 131 άτομα εντοπίστηκαν ανοιχτά της Γαύδου
27 Δεκ. 2025 10:12
Pelop News

Σε μία ακόμη επιχείρηση διάσωσης μεγάλου αριθμού μεταναστών προχώρησαν τα ξημερώματα του Σαββάτου οι λιμενικές αρχές, στα θαλάσσια ύδατα νότια της Κρήτη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, σκάφος στο οποίο επέβαιναν 131 μετανάστες εντοπίστηκε ανοιχτά της Γαύδος, με σκάφη του Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή να σπεύδουν άμεσα στο σημείο για την ασφαλή περισυλλογή τους.

Οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στο νησί της Γαύδου, από όπου αναμένεται να προωθηθούν στην Κρήτη, στο πλαίσιο της προβλεπόμενης διαδικασίας φιλοξενίας και καταγραφής.

Αυξημένη πίεση στις δομές φιλοξενίας

Υπενθυμίζεται ότι μόνο το προηγούμενο 24ωρο περισσότεροι από 500 μετανάστες μεταφέρθηκαν στον εκθεσιακό χώρο της Αγιά, ο οποίος χρησιμοποιείται προσωρινά για τη φιλοξενία τους.

Με τη σημερινή διάσωση, η πίεση στις υπάρχουσες υποδομές επανέρχεται, καθώς ο χώρος αρχίζει εκ νέου να ασφυκτιά από τον αυξημένο αριθμό φιλοξενούμενων, την ώρα που οι αφίξεις στα νότια της Κρήτης συνεχίζονται σχεδόν καθημερινά.

