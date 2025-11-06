Νέα Δημοκρατία: Οι υποψήφιοι για την προεδρία της ΔΗΜΤΟ Δυτικής Αχαΐας

Στο πλαίσιο των εσωκομματικών εκλογών της Νέας Δημοκρατίας για την ανάδειξη των νέων προεδρείων των πανελλαδικών οργανώσεων του κόμματος, δόθηκε στη δημοσιότητα ο τελικός πίνακας υποψηφίων για τη Δημοτική Τοπική Οργάνωση (ΔΗΜ.Τ.Ο.) Δυτικής Αχαΐας, στην εκλογική περιφέρεια Αχαΐας.

Σύμφωνα με το επίσημο έντυπο του κόμματος («Έντυπο 13»), οι υποψήφιοι για την προεδρία της ΔΗΜ.Τ.Ο. Δυτικής Αχαΐας είναι οι εξής:

1 Γεωργακόπουλος Θεοδόσιος του Δημητρίου

2 Θανάσας Ρήγας του Βασιλείου

3 Κανελλόπουλος Βασίλειος του Νικολάου

Η ανακοίνωση φέρει την υπογραφή του Προέδρου ΕΦΕΕΠ Αχαΐας, Ιωάννη Δαρδαμάνη, και εντάσσεται στο πλαίσιο της διαδικασίας των εσωκομματικών εκλογών της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίες διεξάγονται πανελλαδικά εντός του 2025.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



