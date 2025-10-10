Νέα εγκύκλιος για τον ΚΟΚ: Πότε η παραβίαση γίνεται “επικίνδυνη οδήγηση” και οδηγεί σε αυτόφωρο

Με στόχο την ενιαία και ορθή εφαρμογή του νόμου σε ζητήματα οδικής ασφάλειας, η Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης προχώρησε στην έκδοση νέας ερμηνευτικής εγκυκλίου για το αδίκημα της «επικίνδυνης οδήγησης» (άρθρο 290Α Ποινικού Κώδικα).

Η εγκύκλιος, που απευθύνεται στην Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης και στις Εισαγγελίες Πρωτοδικών της Κεντρικής Μακεδονίας, δίνει σαφείς οδηγίες για τη στοιχειοθέτηση του αδικήματος και τις περιπτώσεις όπου προβλέπεται αυτόφωρη διαδικασία και ποινικές κυρώσεις.

Οι εισαγγελικοί λειτουργοί διευκρινίζουν ότι μια απλή παράβαση του ΚΟΚ δεν αρκεί για την άσκηση ποινικής δίωξης με βάση το άρθρο 290Α· απαιτείται επιπλέον στοιχείο που να αποδεικνύει σοβαρό κίνδυνο για ανθρώπινες ζωές ή σωματική ακεραιότητα.

Πότε στοιχειοθετείται «επικίνδυνη οδήγηση»

Η εγκύκλιος παραθέτει χαρακτηριστικά παραδείγματα περιπτώσεων που μπορούν να θεωρηθούν επικίνδυνες, όπως:

οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ άνω των 0,80 mg/l ή ναρκωτικών ουσιών,

υπερβολική ταχύτητα άνω των 50 χλμ./ώρα από το όριο σε κατοικημένες περιοχές,

επαναλαμβανόμενη παραβίαση ερυθρού σηματοδότη,

συνεχείς αλλαγές λωρίδων σε μορφή ζικ-ζακ χωρίς χρήση φλας σε πυκνή κυκλοφορία,

μη τήρηση αποστάσεων ασφαλείας σε υψηλές ταχύτητες,

οδήγηση δικύκλων μέσα στην ίδια λωρίδα με αυτοκίνητο ή σε πεζοδρόμιο,

στάθμευση που παρακωλύει την ορατότητα ή εμποδίζει την κίνηση πεζών και οχημάτων,

μη ακινητοποίηση οχήματος σε διάβαση πεζών την ώρα που τη διασχίζουν πεζοί.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, όπου λόγω των έργων του flyover απαιτείται αυξημένη προσοχή, με τις αρχές να ζητούν αυστηρότερη επιτήρηση για την αποτροπή σοβαρών τροχαίων.

Η εγκύκλιος επισημαίνει πως κάθε περιστατικό πρέπει να εξετάζεται ξεχωριστά, με βάση τις πραγματικές συνθήκες, ενώ η τελική κρίση για τη στοιχειοθέτηση του αδικήματος ανήκει στον αρμόδιο εισαγγελέα και το δικαστήριο.

Με τον τρόπο αυτό, επιχειρείται να διασφαλιστεί ενιαία νομική αντιμετώπιση των τροχαίων παραβάσεων που ενέχουν πραγματικό κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια, δίνοντας παράλληλα έμφαση στην πρόληψη και τη νομική σαφήνεια.

