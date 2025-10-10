Νέα εγκύκλιος για τον ΚΟΚ: Πότε η παραβίαση γίνεται “επικίνδυνη οδήγηση” και οδηγεί σε αυτόφωρο

Η Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης εξέδωσε ερμηνευτική εγκύκλιο για την ορθή εφαρμογή του άρθρου 290Α του Ποινικού Κώδικα, καθορίζοντας με σαφήνεια πότε μια παράβαση του ΚΟΚ συνιστά «επικίνδυνη οδήγηση» και επισύρει ποινική δίωξη.

Νέα εγκύκλιος για τον ΚΟΚ: Πότε η παραβίαση γίνεται “επικίνδυνη οδήγηση” και οδηγεί σε αυτόφωρο
10 Οκτ. 2025 13:55
Pelop News

Με στόχο την ενιαία και ορθή εφαρμογή του νόμου σε ζητήματα οδικής ασφάλειας, η Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης προχώρησε στην έκδοση νέας ερμηνευτικής εγκυκλίου για το αδίκημα της «επικίνδυνης οδήγησης» (άρθρο 290Α Ποινικού Κώδικα).

Η εγκύκλιος, που απευθύνεται στην Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης και στις Εισαγγελίες Πρωτοδικών της Κεντρικής Μακεδονίας, δίνει σαφείς οδηγίες για τη στοιχειοθέτηση του αδικήματος και τις περιπτώσεις όπου προβλέπεται αυτόφωρη διαδικασία και ποινικές κυρώσεις.

Οι εισαγγελικοί λειτουργοί διευκρινίζουν ότι μια απλή παράβαση του ΚΟΚ δεν αρκεί για την άσκηση ποινικής δίωξης με βάση το άρθρο 290Α· απαιτείται επιπλέον στοιχείο που να αποδεικνύει σοβαρό κίνδυνο για ανθρώπινες ζωές ή σωματική ακεραιότητα.

Πότε στοιχειοθετείται «επικίνδυνη οδήγηση»

Η εγκύκλιος παραθέτει χαρακτηριστικά παραδείγματα περιπτώσεων που μπορούν να θεωρηθούν επικίνδυνες, όπως:

  • οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ άνω των 0,80 mg/l ή ναρκωτικών ουσιών,
  • υπερβολική ταχύτητα άνω των 50 χλμ./ώρα από το όριο σε κατοικημένες περιοχές,
  • επαναλαμβανόμενη παραβίαση ερυθρού σηματοδότη,
  • συνεχείς αλλαγές λωρίδων σε μορφή ζικ-ζακ χωρίς χρήση φλας σε πυκνή κυκλοφορία,
  • μη τήρηση αποστάσεων ασφαλείας σε υψηλές ταχύτητες,
  • οδήγηση δικύκλων μέσα στην ίδια λωρίδα με αυτοκίνητο ή σε πεζοδρόμιο,
  • στάθμευση που παρακωλύει την ορατότητα ή εμποδίζει την κίνηση πεζών και οχημάτων,
  • μη ακινητοποίηση οχήματος σε διάβαση πεζών την ώρα που τη διασχίζουν πεζοί.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, όπου λόγω των έργων του flyover απαιτείται αυξημένη προσοχή, με τις αρχές να ζητούν αυστηρότερη επιτήρηση για την αποτροπή σοβαρών τροχαίων.

Η εγκύκλιος επισημαίνει πως κάθε περιστατικό πρέπει να εξετάζεται ξεχωριστά, με βάση τις πραγματικές συνθήκες, ενώ η τελική κρίση για τη στοιχειοθέτηση του αδικήματος ανήκει στον αρμόδιο εισαγγελέα και το δικαστήριο.

Με τον τρόπο αυτό, επιχειρείται να διασφαλιστεί ενιαία νομική αντιμετώπιση των τροχαίων παραβάσεων που ενέχουν πραγματικό κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια, δίνοντας παράλληλα έμφαση στην πρόληψη και τη νομική σαφήνεια.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:21 Εντυπωσιακή επίδειξη drone στο Πανεπιστήμιο Πατρών στο περίπτερο της Patras Drone Academy
15:20 Εφυγε από τη ζωή πρώην πρόεδρος του Διαγόρα Βραχνεΐκων
15:14 Ζάκυνθος: Άρπαξαν χρηματοκιβώτιο με 20.000 ευρώ και κοσμήματα αξίας από σπίτι – Ταυτοποιήθηκαν οι 4 δράστες, ανάμεσά τους και 2 ανήλικοι
15:02 Κυβερνητικές πηγές κατά ΠΑΣΟΚ: «Η διαστρέβλωση της αλήθειας έχει γίνει κανόνας»
15:00 Οχι μονάδα καύσης στην Αχαϊα: Αποκλειστικές δηλώσεις του ΓΓ Διαχείρισης Απορριμμάτων Μ. Γραφάκου
14:58 24ωρη παναττική απεργία στις 14 Οκτωβρίου από ναυτεργάτες: Αντιδρούν στο νομοσχέδιο για τη «13ωρη εργασία»
14:51 Καραβάνια Παλαιστινίων επιστρέφουν στη Γάζα μετά την εκεχειρία ΒΙΝΤΕΟ
14:50 ΠΑΣΟΚ: «Ξαφνικός θάνατος» για το πρόγραμμα βιολογικών εκμεταλλεύσεων – Ερωτήσεις στη Βουλή για τις ευθύνες της κυβέρνησης
14:37 Η Victoria J. Hislop θα αναγορευτεί επίμημη Διδάκτορας του Τμημάτων Φιλολογίας και Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών
14:25 Πριμαρόλια: Στους δρόμους της μαύρης σταφίδας – Μεγάλο έργο για την ανάδειξη του πλούτου της περιοχής
14:24 Το Εργατικό Κέντρο Πάτρας απευθύνει κάλεσμα για την απεργία
14:24 Στον ΑΔΜΗΕ οι άδειες για τη διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου: Πράσινο φως για το έργο-ορόσημο
14:15 Το Startup Week Patras 2025 επιστρέφει για τρίτη χρονιά στην Πάτρα
14:14 Προειδοποίηση ΕΟΦ: Επικίνδυνος συνδυασμός φαρμάκου με φίλτρα αιμοκάθαρσης – Καταγράφηκαν θανατηφόρα περιστατικά
14:09 Διευκρινίσεις Π. Πασχάκη για το δάνειο της ΠΓΕ
14:08 Ανάρτηση Άδωνι Γεωργιάδη για τα Τέμπη: «Τελικά συγκάλυψη από την ΕΕ, λέει το ΚΚΕ μέσω Καραθανασόπουλου»
14:04 Πιερρακάκης: Ανθεκτική η ελληνική οικονομία – Πρωτογενές πλεόνασμα 2,8% και άνοδος επενδύσεων 10% το 2026
14:00 Αδέσποτα σκυλιά προκαλούν τρόμο: Επιθέσεις από αγέλη στην Αγυιά
13:55 Νέα εγκύκλιος για τον ΚΟΚ: Πότε η παραβίαση γίνεται “επικίνδυνη οδήγηση” και οδηγεί σε αυτόφωρο
13:48 Παράταση έως 19 Οκτωβρίου για αιτήσεις στις Πειραματικές Επαγγελματικές Σχολές της ΔΥΠΑ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 10/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ