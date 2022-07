Νέα επίθεση Ερντογάν στον Μητσοτάκη: Καμία συνάντηση όσο η Αθήνα στρατιωτικοποιεί τα νησιά του Αιγαίου

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επανήλθε σήμερα στην προκλητική του ρητορική για την Ελλάδα και τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, τονίζοντας ότι δεν σκοπεύει να συναντηθεί μαζί του όσο η Αθήνα συνεχίζει να στρατιωτικοποιεί τα νησιά του Αιγαίου

«Οι ηγέτες του ΝΑΤΟ θέλουν να κανονίσουν συνάντηση μεταξύ Τούρκων και Ελλήνων ηγετών, αλλά η Άγκυρα το αρνήθηκε καθώς η Αθήνα συνεχίζει να στρατιωτικοποιεί τα νησιά του Αιγαίου», δήλωσε ο πρόεδρος της Τουρκίας, σύμφωνα με το πρακτορείο Anadolu.

Οι δηλώσεις έγιναν σε συνομιλία του με δημοσιογράφους, στο αεροπλάνο της επιστροφής από τη Μαδρίτη.

