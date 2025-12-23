Νέα φάση στην υπόθεση Ανεστίδη: Παγώνουν οι τραπεζικοί λογαριασμοί εν μέσω εισαγγελικής έρευνας για επιδοτήσεις

Με τη δέσμευση των τραπεζικών του λογαριασμών από το απόγευμα της Δευτέρας, η υπόθεση που αφορά τον Κώστα Ανεστίδη εισέρχεται σε νέα, πιο αυστηρή φάση, καθώς η εισαγγελική έρευνα για αγροτικές δηλώσεις και επιδοτήσεις αποκτά πλέον και οικονομικές προεκτάσεις.

Την εξέλιξη επιβεβαίωσε ο δικηγόρος του, Δημήτρης Τσικρίκας, μιλώντας στο Action 24, σημειώνοντας ότι μέχρι και λίγες ώρες πριν από τη δέσμευση, ο εντολέας του πραγματοποιούσε κανονικά τις τραπεζικές του συναλλαγές. Όπως ανέφερε, ούτε ο ίδιος ούτε ο κ. Ανεστίδης είχαν λάβει επίσημη ενημέρωση για το μέτρο, πέρα από όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας, ενώ ο αγροτοσυνδικαλιστής επιχειρούσε να ενημερωθεί απευθείας από τα τραπεζικά ιδρύματα για το σκεπτικό της απόφασης.

Η δέσμευση των λογαριασμών συνδέεται με την ευρύτερη έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη και αφορά δηλώσεις εκμετάλλευσης αγροτεμαχίων και αιτήσεις αγροτικών επιδοτήσεων για τα έτη 2019 έως 2024, καθώς και τη δήλωση του 2025 που σχετίζεται με καλλιέργειες ρυζιού. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι στιγμής, οι αρχές εξετάζουν ενδεχόμενες ανακριβείς δηλώσεις, με έμφαση σε ζητήματα ιδιοκτησίας, μισθώσεων και αντιστοίχισης αριθμών ταυτότητας ακινήτων (ΑΤΑΚ) με τα κτηματολογικά δεδομένα.

Από την έως τώρα εικόνα της έρευνας προκύπτουν αποκλίσεις στον αριθμό και στο καθεστώς των δηλωθέντων αγροτεμαχίων ανά έτος. Σε ορισμένες περιπτώσεις εμφανίζονται αγροτεμάχια που δηλώνονται χωρίς πλήρη αντιστοίχιση στοιχείων, ενώ σε άλλες καταγράφονται ελλείψεις μεταξύ των δηλωθέντων και εκείνων που τελικά καταχωρήθηκαν. Παράλληλα, ελέγχονται μισθώσεις χωραφιών, για τις οποίες είτε δεν προκύπτει δήλωση στο Ε9 των φερόμενων ιδιοκτητών είτε δεν εντοπίζονται τα αντίστοιχα στοιχεία στο Κτηματολόγιο.

Στο πλαίσιο των ελέγχων, η ΑΑΔΕ φέρεται να διαπίστωσε ότι σε μέρος των αγροτεμαχίων δεν υφίσταται σαφής ταύτιση ιδιοκτησίας και κτηματολογικών δεδομένων, γεγονός που οδήγησε σε περαιτέρω διερεύνηση των επιδοτήσεων που έχουν καταβληθεί. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τα ποσά που φέρεται να έχουν εισπραχθεί αφορούν μόνο εκτάσεις για τις οποίες δεν εντοπίστηκαν προβλήματα αντιστοίχισης, ενώ η συνολική εικόνα των επιδοτήσεων παραμένει υπό αξιολόγηση.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στη δήλωση του 2025, μέσω διαφορετικού ΚΥΔ, η οποία αφορά ρυζοχώραφα που, στην πλειονότητά τους, ταυτίζονται με εκτάσεις προηγούμενων ετών, για τις οποίες εξακολουθούν να υφίστανται ερωτήματα ως προς το ιδιοκτησιακό καθεστώς.

Η εισαγγελική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις αρμόδιες αρχές να συνεχίζουν τη διασταύρωση στοιχείων από φορολογικά αρχεία, κτηματολογικές εγγραφές και δηλώσεις εκμετάλλευσης, ενώ η δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών σηματοδοτεί μια σαφή κλιμάκωση της υπόθεσης.

