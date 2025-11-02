Νέα ήττα για τα κορίτσια του Ικάρου Πετρωτού

02 Νοέ. 2025 21:09
Pelop News

Προβληματικό είναι το ξεκίνημα της γυναικείας ομάδας του Ικαρου Πετρωτού η οποία έχασε σήμερα  έχασε εκτός έδρας με 1-0 από τον Άτλαντα  για την 4η αγωνιστική της Β΄  Εθνικής και παραμένει χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα.

Η πατρινή ομάδα έχει γνωρίσει τέσσερις ήττες σε ισάριθμα παιχνίδια και πρέπει να βελτιώσει την εικόνα της στη συνέχεια αν θέλει να ελπίζει στην παραμονή.

ΙΚΑΡΟΣ (Σάρρα): Πέττα, Μ. Ζαρλα, Μ. Μπαιλου, Δ. Ζαρλα, Μαγγανιάρη, Θανοπουλου, Λέκκα, Ρούβαλη(80΄ Σουγλέρη), Θοδωρή, Παίλα, Γαρουφαλλή.
