Νέα ήττα για τα κορίτσια του Ικάρου Πετρωτού

Προβληματικό είναι το ξεκίνημα της γυναικείας ομάδας του Ικαρου Πετρωτού η οποία έχασε σήμερα έχασε εκτός έδρας με 1-0 από τον Άτλαντα για την 4η αγωνιστική της Β΄ Εθνικής και παραμένει χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα.

Η πατρινή ομάδα έχει γνωρίσει τέσσερις ήττες σε ισάριθμα παιχνίδια και πρέπει να βελτιώσει την εικόνα της στη συνέχεια αν θέλει να ελπίζει στην παραμονή.

ΙΚΑΡΟΣ (Σάρρα): Πέττα, Μ. Ζαρλα, Μ. Μπαιλου, Δ. Ζαρλα, Μαγγανιάρη, Θανοπουλου, Λέκκα, Ρούβαλη(80΄ Σουγλέρη), Θοδωρή, Παίλα, Γαρουφαλλή.

