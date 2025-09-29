Νέα κακοκαιρία προ των πυλών: Προειδοποίηση Κολυδά για φαινόμενα τύπου «Π» με ισχυρές βροχές

Με την παροιμία «Ο μήνας χάνει τα νερά, ο χρόνος δεν τα χάνει», ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς προειδοποιεί για την νέα ανατροπή το καιρού που φέρνει ισχυρές βροχές σε ολόκληρη τη χώρα.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του αναμένεται κακοκαιρία τύπου Π, ενώ τα συστήματα που φτάνουν από την Ιταλία αναμένεται να φέρουν έντονα φαινόμενα Πέμπτη και Παρασκευή.

Οι βροχές θα είναι ιδιαίτερα αυξημένες, σε επίπεδα που ξεπερνούν το 80 με 90% πάνω από τα κανονικά, κυρίως στα Δυτικά, Κεντρικά και Βόρεια τμήματα, καθώς και στο Ανατολικό Αιγαίο.

Η ανάρτηση Κολυδά

☔”Ο ΜΗΝΑΣ ΧΑΝΕΙ ΤΑ ΝΕΡΑ , Ο ΧΡΟΝΟΣ ΔΕΝ ΤΑ ΧΑΝΕΙ”

(ΑΙΣΙΟΔΟΞΗ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΟΙΜΙΑ.

✅Καλημέρα και καλή εβδομάδα . Με πολλές βροχές θα κυλήσει ο καιρός εως και τις αρχές της ερχόμενης εβδομάδος και σε επίπεδα που ξεπερνούν το 80 με 90% πάνω από τα κανονικά, ιδίως στα Δυτικά τα… pic.twitter.com/6jYe5wyzJV — Theodoros Kolydas (@KolydasT) September 29, 2025

