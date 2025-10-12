Νέα κρίση στο Πακιστάν, επεισόδια και έκλεισαν τα σύνορα ΒΙΝΤΕΟ

Το Πακιστάν έκλεισε σημείο διέλευσης στα σύνορα με το Αφγανιστάν έπειτα από τις σφοδρές ένοπλες συγκρούσεις μεταξύ των δυνάμεων ασφαλείας των δύο χωρών το βράδυ του Σαββάτου, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Reuters.

Σύμφωνα με το αφγανικό υπουργείο Άμυνας, οι αφγανικές δυνάμεις άνοιξαν πυρ κατά πακιστανικών φυλακίων αργά το βράδυ του Σαββάτου, υποστηρίζοντας ότι επρόκειτο για αντίποινα σε πακιστανικούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς που πραγματοποιήθηκαν νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα σε αφγανικό έδαφος.

Το Πακιστάν απάντησε με πυρά ελαφρών όπλων και πυροβολικού, με αξιωματούχους ασφαλείας να αναφέρουν ότι πολλά αφγανικά φυλάκια καταστράφηκαν κατά τη διάρκεια των αντιποίνων. Οι μάχες, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, υποχώρησαν ως το πρωί της Κυριακής, ωστόσο στην περιοχή Κουράμ του Πακιστάν αναφέρθηκαν σποραδικοί βομβαρδισμοί από τις δύο πλευρές.

Κλιμάκωση των συγκρούσεων και επιθέσεις

Οι εχθροπραξίες στα σύνορα των δύο χωρών σημειώθηκαν λίγες ώρες αφότου το κίνημα των Πακιστανών Ταλιμπάν ανέλαβε την ευθύνη για πολλαπλές επιθέσεις στη βορειοδυτική πλευρά του Πακιστάν, που στοίχισαν τη ζωή σε 20 στρατιώτες και τρεις πολίτες.

Το καθεστώς των Ταλιμπάν, που κυβερνά το Αφγανιστάν από το 2021, ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις του σκότωσαν 58 Πακιστανούς στρατιώτες κατά τη διάρκεια των συνοριακών συγκρούσεων, ενώ ο Πακιστανός πρωθυπουργός καταδίκασε τις «προκλήσεις» της Καμπούλ και δεσμεύτηκε για μια «σθεναρή απάντηση».

Tensions between Pakistan and Afghanistan have risen. In the border areas, Baloch tribes have marched with weapons, vowing to confront any aggression and to fight side by side with the Pakistan Armypic.twitter.com/yraDRtsyxJ#BalochWithPakistan — Risma Raees (@rismaraees) October 12, 2025



Ο εκπρόσωπος της αφγανικής κυβέρνησης των Ταλιμπάν, Ζαμπιουλάχ Μουτζαχίντ, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι στις μάχες «σκοτώθηκαν 58 Πακιστανοί στρατιώτες και τραυματίστηκαν άλλοι 30», προσθέτοντας πως «εννέα μαχητές των Ταλιμπάν έχασαν τη ζωή τους».

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



