Νέα πολιτική ένταση: Σφοδρή επίθεση Κωνσταντοπούλου σε κυβέρνηση μετά το ναυάγιο στη Χίο

Σκληρή αντιπαράθεση πυροδοτεί το ναυάγιο στη Χίο, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να εξαπολύει αιχμηρή κριτική κατά της κυβέρνησης και προσωπικά κατά του πρωθυπουργού και του υπουργού Υγείας. Οι δηλώσεις της ανεβάζουν το πολιτικό θερμόμετρο.

06 Φεβ. 2026 14:26
Pelop News

Σε νέο κύκλο έντονης πολιτικής σύγκρουσης εξελίσσεται το ναυάγιο στη Χίο, που κόστισε τη ζωή σε 15 μετανάστες, με την επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου να εξαπολύει σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης.

Μιλώντας το πρωί της Παρασκευής (6/2/2026) στην τηλεόραση του OPEN, η κ. Κωνσταντοπούλου άσκησε κριτική στους χειρισμούς του Λιμενικού στο περιστατικό, ενώ στράφηκε προσωπικά κατά του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, κατηγορώντας τον ότι αποφεύγει τη δημόσια παρουσία και τη Βουλή. Όπως ανέφερε, «η χώρα είναι τώρα ακυβέρνητη, γιατί έχουμε πρωθυπουργό που κρύβεται», προσθέτοντας ότι «ηγέτης είναι αυτός που βγαίνει μπροστά».

Παράλληλα, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας απάντησε και σε πρόσφατες δηλώσεις του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος την είχε χαρακτηρίσει «επικίνδυνη». Η ίδια αντέτεινε ότι η ρητορική του υπουργού είναι «παλαιοπολιτική» και τόνισε ότι δεν έχει καμία σχέση με θαυμασμό προς τον Στάλιν, όπως της αποδόθηκε.

Κλιμακώνοντας την κριτική της, χαρακτήρισε την κυβερνώσα παράταξη «εγκληματική οργάνωση», χρησιμοποιώντας παράλληλα σκωπτική διατύπωση ότι «η Νέα Δημοκρατία πρέπει να μετονομαστεί σε Νέα Δικογραφία».

Η κ. Κωνσταντοπούλου αναφέρθηκε επίσης σε δημόσιες τοποθετήσεις σχετικά με το ναυάγιο, σχολιάζοντας τη χρήση του όρου «εισβολείς» για τους μετανάστες, σημειώνοντας ότι, κατά την άποψή της, τέτοιες διατυπώσεις δεν είναι ορθές.

Οι δηλώσεις αυτές αναμένεται να τροφοδοτήσουν περαιτέρω την πολιτική αντιπαράθεση, σε μια περίοδο ήδη φορτισμένη λόγω του τραγικού περιστατικού στη Χίο.

