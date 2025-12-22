Νέα προσφορά της Paramount για την εξαγορά της Warner Bros

22 Δεκ. 2025 17:04
Η Paramount ανεβάζει τον πήχη στην πρόταση εξαγοράς της Warner Bros. Discovery, ανακοινώνοντας ότι ο Λάρι Έλισον θα παράσχει προσωπική εγγύηση για δεκάδες δισ. δολάρια που απαιτούνται για τη χρηματοδότηση της συμφωνίας. Παράλληλα, η οικογένεια Έλισον θα ανοίξει τα οικονομικά στοιχεία του οικογενειακού καταπιστεύματος στους μετόχους.

Το διοικητικό συμβούλιο της Warner Bros. Discovery έχει απορρίψει επανειλημμένα την πρόταση της Paramount, επιλέγοντας αντ’ αυτής τη συμφωνία με τη Netflix, την οποία θεωρεί πιο συμφέρουσα. Το συμβούλιο έχει επίσης κατηγορήσει την Paramount ότι παρουσίασε παραπλανητικά στοιχεία στους μετόχους της WBD, εκφράζοντας αμφιβολίες για το αν η χρηματοδότηση της πρότασης είναι επαρκώς διασφαλισμένη.

Σύμφωνα με το CNN, σε απάντηση η Paramount ανακοίνωσε ότι ο Λάρι Έλισον, ιδρυτής της Oracle και πατέρας του διευθύνοντος συμβούλου της Paramount, Ντέιβιντ Έλισον, εγγυάται προσωπικά το σύνολο των 40,4 δισ. δολαρίων που συνεισφέρει για τη χρηματοδότηση της συμφωνίας. Πρόκειται για ιδιαίτερα υψηλή εγγύηση, που αντιστοιχεί σε σημαντικό μέρος της προσωπικής του περιουσίας.

Ο Λάρι Έλισον δεσμεύτηκε επίσης ότι δεν θα ανακαλέσει το οικογενειακό καταπίστευμα, κάτι που θα μπορούσε να δημιουργήσει εμπόδια στη χρηματοδότηση. Ταυτόχρονα, η Paramount δημοσιοποιεί στοιχεία που επιβεβαιώνουν ότι το καταπίστευμα κατέχει 1,16 δισ. μετοχές της Oracle, απαντώντας στις επιφυλάξεις που είχε εκφράσει το συμβούλιο της WBD.

Τέλος, η Paramount αύξησε τη ρήτρα αποζημίωσης σε περίπτωση αποτυχίας της συμφωνίας στα 5,8 δισ. δολάρια, από 5 δισ. προηγουμένως, φτάνοντας στο ίδιο επίπεδο με τη ρήτρα που έχει προβλεφθεί στη συμφωνία της Warner Bros. Discovery με τη Netflix.

