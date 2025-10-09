Νέα προσθήκη παίκτη για την Θύελλα Πατρών

Νέα προσθήκη παίκτη για την Θύελλα Πατρών
09 Οκτ. 2025 12:08
Pelop News

Στην απόκτηση ενός  έμπειρου παίκτη, προχώρησε η ομάδα της Θύελλας Πατρών η οποία ανακοίνωσε την συμφωνία της με τον μεσοεπιθετικό Γιάννη Παρασταστίδη.

Η ανακοίνωση: «Η ομάδα μας είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την απόκτηση του έμπειρου μεσοεπιθετικού Γιάννη Παραστατίδη!

Ο 25χρονος ποδοσφαιριστής, με αξιοσημείωτη πορεία , έρχεται να ενισχύσει σημαντικά τη μεσοεπιθετική γραμμή της Θύελλας Πατρών, προσθέτοντας εμπειρία, ποιότητα και δημιουργικότητα στο παιχνίδι μας.

Η διοίκηση, το τεχνικό επιτελείο και οι συμπαίκτες του τον καλωσορίζουν θερμά στην οικογένεια της Θύελλας και του εύχονται πολλές επιτυχίες με τα χρώματα της ομάδας μας.

Γιάννη, καλώς ήρθες στη Θύελλα Πατρών – καλή σεζόν και επίτευξη όλων των κοινών μας στόχων”!

Ο Παραστατίδης είχε περάσει πριν από δύο χρόνια από την Παναχαϊκή, χωρίς να καταφέρει να κερδίσει θέση βασικού.
