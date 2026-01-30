Νέα στοιχεία για την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας: Πέταξε για Φρανκφούρτη λίγες ώρες μετά

Έρευνες της Αστυνομίας για το όνομα με το οποίο ταξίδεψε – Φαίνεται να είναι καλά στην υγεία της

30 Ιαν. 2026 17:34
Pelop News

Σημαντικές εξελίξεις προκύπτουν στην υπόθεση εξαφάνισης της 16χρονης Λόρας, καθώς υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι λίγες ώρες μετά την άφιξή της στην Αθήνα, ταξίδεψε αεροπορικώς για τη Φρανκφούρτη με πτήση της γερμανικής εταιρείας Lufthansa.

Σύμφωνα με πληροφορίες που αποκάλυψε η εκπομπή Live News και ο αστυνομικός συντάκτης Βασίλης Λαμπρόπουλος, η ανήλικη φέρεται να μετέβη σε ταξιδιωτικό πρακτορείο στην περιοχή της Ομόνοιας, όπου έκλεισε εισιτήριο για τη Γερμανία, λίγες μόλις ώρες μετά την εξαφάνισή της.

Οι έρευνες των Αρχών επικεντρώνονται πλέον στο με ποιο όνομα ταξίδεψε η 16χρονη, προκειμένου να χαρτογραφηθεί πλήρως η διαδρομή της.

Πάτρα- Εξαφάνιση 16χρονης Λόρα: Στο μικροσκόπιο νέο βίντεο που την «δείχνει» στου Ζωγράφου

Δεν παρέμεινε στην Αθήνα

Όπως προκύπτει από τα μέχρι στιγμής στοιχεία, η Λόρα δεν παρέμεινε για ημέρες στην περιοχή του Ζωγράφου, αλλά αφού έφτασε στην Αθήνα, αναχώρησε άμεσα για τη Γερμανία, όπου εκτιμάται ότι βρίσκεται και είναι καλά στην υγεία της.

Υπενθυμίζεται ότι, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, ανήλικοι από 16 ετών και άνω μπορούν να ταξιδεύουν χωρίς συνοδό, εφόσον διαθέτουν τα απαραίτητα ταξιδιωτικά έγγραφα.

Είχε μαζί της το διαβατήριο – Έκλεισε social media

Η 16χρονη είχε φύγει από το σπίτι της στις 8 Ιανουαρίου 2026, έχοντας μαζί της το διαβατήριό της, ενώ, σύμφωνα με τις πληροφορίες, έχει κλείσει όλους τους λογαριασμούς της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και το προσωπικό της email.

Οι έρευνες της Αστυνομίας συνεχίζονται προκειμένου να διαπιστωθούν πλήρως οι συνθήκες της μετακίνησής της και η σημερινή της κατάσταση.

