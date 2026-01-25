Πάτρα- Εξαφάνιση 16χρονης Λόρα: Στο μικροσκόπιο νέο βίντεο που την «δείχνει» στου Ζωγράφου

Η 16χρονη που αγνοείται από τις 8 Ιανουαρίου εμφανίζεται σε κάμερα ασφαλείας κοντά στην Πολυτεχνειούπολη. Εξετάζεται εξονυχιστικά το υλικό

 

25 Ιαν. 2026 18:21
Pelop News

Νέα εξέλιξη στην υπόθεση της αγνοούμενης 16χρονης Λόρας από την Πάτρα: Οι Αρχές εξετάζουν βίντεο από κάμερα ασφαλείας καταστήματος στην περιοχή του Ζωγράφου, το οποίο φέρεται να απεικονίζει την έφηβη στις 21 Ιανουαρίου.

Το υλικό, που δημοσιεύτηκε αποκλειστικά από τον ΣΚΑΪ, καταγράφει μια νεαρή κοπέλα να εισέρχεται στο κατάστημα υπό έντονη βροχή, να ρωτά τον ιδιοκτήτη για τη θέση γνωστών θυρίδων παραλαβής δεμάτων, να κοιτάζει γύρω της και να αποχωρεί μετά από περίπου 20 δευτερόλεπτα.

Διαβάστε επίσης: Εξαφάνιση 16χρονης Λόρα: Η δραματική έκκληση της μητέρας- «Δώσε μας ένα σημάδι ότι είσαι καλά» &#8211; Σενάρια τρίτου προσώπου και νέα στοιχεία

Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος δήλωσε στον ΣΚΑΪ ότι, από τον τρόπο ομιλίας της (σπαστά ελληνικά), την ανησυχία στο βλέμμα της και άλλα χαρακτηριστικά, πιστεύει ότι πρόκειται για τη Λόρα. Το βίντεο έχει ήδη παραδοθεί στις Αρχές.


Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ερευνητές θεωρούν πολύ πιθανό η κοπέλα στα πλάνα να είναι η αγνοούμενη 16χρονη, καθώς τα χαρακτηριστικά της καταγράφονται καθαρά και φαίνεται να φορά το ίδιο μαύρο μπουφάν που είχε στα προηγούμενα βίντεο.

Εάν επιβεβαιωθεί η ταυτοποίηση, αυτό σημαίνει ότι η Λόρα εξακολουθεί να βρίσκεται στην Ελλάδα και δεν έχει διαφύγει στο εξωτερικό.

Υπενθυμίζεται πως η 16χρονη εξαφανίστηκε από το σπίτι της στην Πάτρα στις 8 Ιανουαρίου 2026 και από τότε δεν έχει δώσει σημεία ζωής.

