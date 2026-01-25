Πάτρα- Εξαφάνιση 16χρονης Λόρα: Στο μικροσκόπιο νέο βίντεο που την «δείχνει» στου Ζωγράφου

Νέα εξέλιξη στην υπόθεση της αγνοούμενης 16χρονης Λόρας από την Πάτρα: Οι Αρχές εξετάζουν βίντεο από κάμερα ασφαλείας καταστήματος στην περιοχή του Ζωγράφου, το οποίο φέρεται να απεικονίζει την έφηβη στις 21 Ιανουαρίου.

Το υλικό, που δημοσιεύτηκε αποκλειστικά από τον ΣΚΑΪ, καταγράφει μια νεαρή κοπέλα να εισέρχεται στο κατάστημα υπό έντονη βροχή, να ρωτά τον ιδιοκτήτη για τη θέση γνωστών θυρίδων παραλαβής δεμάτων, να κοιτάζει γύρω της και να αποχωρεί μετά από περίπου 20 δευτερόλεπτα.

Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος δήλωσε στον ΣΚΑΪ ότι, από τον τρόπο ομιλίας της (σπαστά ελληνικά), την ανησυχία στο βλέμμα της και άλλα χαρακτηριστικά, πιστεύει ότι πρόκειται για τη Λόρα. Το βίντεο έχει ήδη παραδοθεί στις Αρχές.





Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ερευνητές θεωρούν πολύ πιθανό η κοπέλα στα πλάνα να είναι η αγνοούμενη 16χρονη, καθώς τα χαρακτηριστικά της καταγράφονται καθαρά και φαίνεται να φορά το ίδιο μαύρο μπουφάν που είχε στα προηγούμενα βίντεο.

Εάν επιβεβαιωθεί η ταυτοποίηση, αυτό σημαίνει ότι η Λόρα εξακολουθεί να βρίσκεται στην Ελλάδα και δεν έχει διαφύγει στο εξωτερικό.

Υπενθυμίζεται πως η 16χρονη εξαφανίστηκε από το σπίτι της στην Πάτρα στις 8 Ιανουαρίου 2026 και από τότε δεν έχει δώσει σημεία ζωής.

