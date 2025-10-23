Νέα στοιχεία για τον θάνατο της 16χρονης στο Γκάζι: «Πνευμονική εμβολή» δείχνουν οι ιατροδικαστές, καταθέσεις-φωτιά

Το μυστήριο γύρω από τον θάνατο της 16χρονης, που κατέρρευσε τα ξημερώματα της Κυριακής έξω από νυχτερινό κέντρο στο Γκάζι, πυκνώνει. Οι αρχές εξετάζουν την πιθανότητα ο συνδυασμός αλκοόλ και άλλων ουσιών να προκάλεσε πνευμονικό οίδημα, ενώ οι φίλοι της καταθέτουν ότι είχε ήδη καταναλώσει ποτό σε άλλο μπαρ πριν μεταβούν στο κλαμπ.

Όπως προέκυψε από την ιατροδικαστική εξέταση, ο θάνατος της 16χρονης προήλθε από πνευμονική εμβολή, ενώ αναμένεται και η τοξικολογική εξέταση.

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Ανηλίκων συνεχίζουν τις έρευνες, συλλέγοντας καταθέσεις και στοιχεία για τη μοιραία νύχτα. Όπως κατέθεσαν οι τρεις φίλοι της, η παρέα είχε πρώτα βρεθεί σε άλλο μπαρ, όπου ήπιαν αλκοόλ, και στη συνέχεια μετέβησαν στο κλαμπ του Γκαζιού, όπου η 16χρονη ήπιε ένα ποτό βότκα. Λίγο αργότερα, ένιωσε αδιαθεσία, βγήκε έξω για αέρα και κατέρρευσε στο πεζοδρόμιο.

Οι τοξικολογικές εξετάσεις αναμένονται να δώσουν απαντήσεις για το τι ακριβώς προκάλεσε την κατάρρευση της ανήλικης, ενώ η αστυνομία έχει κατασχέσει μπουκάλια ποτών από το κλαμπ για να διαπιστωθεί αν ήταν νοθευμένα.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αναφερόμενος στο περιστατικό, δήλωσε: «Όσοι έχουν ευθύνη πρέπει να λογοδοτήσουν στη Δικαιοσύνη».

Τόνισε επίσης πως το κράτος έχει ήδη αυστηροποιήσει το πλαίσιο για τη διάθεση αλκοόλ σε ανηλίκους, με εκατοντάδες ελέγχους και δεκάδες δικογραφίες να έχουν σχηματιστεί από τον Ιούλιο.

Η τραγωδία της 16χρονης στο Γκάζι έχει προκαλέσει σοκ και έντονη κοινωνική συζήτηση, ενώ η αστυνομική και ιατροδικαστική έρευνα συνεχίζονται για να αποκαλυφθούν πλήρως τα αίτια που οδήγησαν στον θάνατό της.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



