Νέα συσκευασία για τη Σόδα ΚΡΙΝΟΣ σε αλουμινένιο κουΤάκι 330ml

Η εταιρεία αναψυκτικών «ΚΡΙΝΟΣ» λανσάρει για την σεζόν που έρχεται την αγαπημένη Σόδα ΚΡΙΝΟΣ σε αλουμινένιο κουΤάκι 330ml! Η νέα αυτή συσκευασία έρχεται να ενισχύσει τη δυναμική παρουσία του προϊόντος στην αγορά, συνδυάζοντας τη διαχρονική ποιότητα της σόδας «Κρίνος» με έναν μοντέρνο, υψηλής αισθητικής σχεδιασμό.

Κλασσική και αγαπημένη! Δροσιστική με 0 θερμίδες! Πάει παντού! Και σε cocktails και σε mocktails! Γεμάτη χιλιάδες φυσαλίδες που σου γαργαλάνε ουρανίσκο και γλώσσα!

Παράγεται αποκλειστικά και μόνο με το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΚΡΙΝΟΣ των ιδιόκτητων πηγών στην περιοχή Ροδοδαφνης Αιγίου, κρατώντας όλα του τα ευεργετικά του στοιχεία και μέταλλα. Με υψηλής ποιότητας ανθρακικό, χωρίς πρόσθετα και συντηρητικά έχετε στο ποτήρι σας μια υπέροχη επιλογή για όλες τις περιστάσεις, χωρίς τύψεις και χωρίς ζάχαρη!

Ένα υπέροχο μαύρο sleek can που ξεχωρίζει με το minimal ματ φινίρισμα του που αποπνέει κομψότητα και σύγχρονο στύλ! Διακριτικό και συνάμα πολύ δυνατό! Τα λευκά και κόκκινα γραφικά στοιχεία, εμπνευσμένα από τη φυσική κίνηση των φυσαλίδων, αποτυπώνουν με δημιουργικό τρόπο τη δροσιά και την ποιότητα που θα γευτείτε ανοίγοντας την Σόδα ΚΡΙΝΟΣ. Η μοντέρνα τυπογραφία του λογοτύπου ενισχύει την αναγνωσιμότητα, ενώ οι διακριτικές λεπτομέρειες υπογραμμίζουν τον premium χαρακτήρα της συσκευασίας.

Τα αναψυκτικά ΚΡΙΝΟΣ προσφέρουν για μια ακόμη φορά μια νέα 100% ανακυκλώσιμη συσκευασία αποδεικνύοντας ότι μένουν πιστά στην φιλοσοφία και στην πεποίθηση τους για πρακτικές και φιλικές προς το περιβάλλον επιλογές. Ελαφριά και εύχρηστη, ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες των καταναλωτών για βιώσιμα προϊόντα χωρίς συμβιβασμούς στην ποιότητα.

Το 3πτυχο αυθεντική φρεσκάδα, υψηλή ποιότητα και ισχυρή οπτική ταυτότητα στοχεύει άμεσα το σύγχρονο απαιτητικό κοινό. Η νέα συσκευασία φιλοδοξεί να αποτελέσει την ιδανική επιλογή για κάθε στιγμή της ημέρας – στο σπίτι, στη δουλειά ή on the go. Θα την βρείτε στα ράφια είτε στα ψυγεία επιλεγμένων σημείων και τοπικών καταστημάτων.

Δοκιμάστε την μόνη της παγωμένη στους 3-4oC, ενώ αν θέλετε να την αναμείξετε θα γίνει η νέα σας εμμονή! Σερβίρεται πλάγια για να μην χάσετε τις φυσαλίδες

Η Σόδα ΚΡΙΝΟΣ είναι κατάλληλη για vegan, vegetarian και gluten-free διατροφή.

