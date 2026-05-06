Με αναφορές στην ελευθερία, την αυτοδιάθεση και τη μακρά παρουσία της ελληνικής ομογένειας στη Νέα Υόρκη, ο δήμαρχος Ζόραν Μαμντάνι παρέθεσε την Τρίτη δεξίωση στο Gracie Mansion για την 205η επέτειο της ελληνικής ανεξαρτησίας.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν εκπρόσωποι της ελληνοαμερικανικής κοινότητας, κληρικοί, διπλωμάτες και εξέχοντα μέλη της κοινωνίας των πολιτών, σε μια βραδιά αφιερωμένη τόσο στην ιστορική μνήμη της Ελληνικής Επανάστασης όσο και στη συμβολή των Ελλήνων και των Ελληνοαμερικανών στη ζωή της πόλης.

Η δεξίωση άνοιξε με δηλώσεις του Ζακ Φρίτσινγκ, πρώτου αναπληρωτή επιτρόπου στο γραφείο μαζικής συμμετοχής, ο οποίος στάθηκε στην «υπέροχη σχέση» της Νέας Υόρκης με την Ελληνική Ορθόδοξη Αρχιεπισκοπή. Παράλληλα, ευχαρίστησε την Αρχιεπισκοπή για τη συνεργασία της στη διοργάνωση της εκδήλωσης.

Η Ιφιγένεια Καναρά για τον αγώνα του 1821

Η γενική πρόξενος της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη, πρέσβης Ιφιγένεια Καναρά, ευχαρίστησε τον δήμαρχο για την πρόσκληση και τη φιλοξενία, περιγράφοντας την επέτειο ως φόρο τιμής στα διαρκή ιδανικά της ελευθερίας και της αυτοδιάθεσης.

Όπως ανέφερε, η Ελληνική Επανάσταση υπήρξε ένας «βαθύτατος και δύσκολος αγώνας», που σημαδεύτηκε από θυσία, ανθεκτικότητα και ακλόνητη πίστη στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Η ίδια υπογράμμισε ότι τα ιδανικά του 1821 εξακολουθούν να έχουν απήχηση μέχρι σήμερα, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στον δεσμό της Ελλάδας με τη Νέα Υόρκη.

Από την Αστόρια μέχρι το Μανχάταν και πέρα από αυτά, σημείωσε, γενιές Ελλήνων και Ελληνοαμερικανών έχουν συμβάλει ουσιαστικά στην οικονομική ζωτικότητα, τον πολιτιστικό πλούτο και τον κοινωνικό ιστό της πόλης.

Ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος για την ομογένεια

Στους δεσμούς της ελληνικής κοινότητας με τη Νέα Υόρκη αναφέρθηκε και ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος, εκφράζοντας την εκτίμησή του προς τον δήμαρχο και την πόλη για την αναγνώριση της Ημέρας της Ελληνικής Ανεξαρτησίας.

Όπως είπε, οι Έλληνες της Νέας Υόρκης εκτιμούν βαθιά την οικειότητα του δημάρχου με την κοινότητα και τον τρόπο με τον οποίο έχει αγκαλιάσει τις παραδόσεις, την πίστη και την παρουσία της στην πόλη.

Ο Αρχιεπίσκοπος ανέδειξε τον ρόλο της Ελληνικής Ορθόδοξης Αρχιεπισκοπής ως πνευματικής και πολιτιστικής εστίας για την ελληνοαμερικανική κοινότητα, επισημαίνοντας ότι φέρνει κοντά οργανώσεις από τον χώρο της πολιτειακής, εκπαιδευτικής, επαγγελματικής και φιλανθρωπικής ζωής.

Παράλληλα, τόνισε ότι η ελληνοαμερικανική κοινότητα είναι βαθιά ριζωμένη στην πίστη, αλλά και ευρεία στη συμβολή της στη Νέα Υόρκη, με αξίες όπως η εκπαίδευση, η υπηρεσία, η επαγγελματική αριστεία και η προσφορά στο κοινό καλό.

Συνδέοντας την επέτειο της ελληνικής ανεξαρτησίας με τη γιορτή του Ευαγγελισμού, ο Αρχιεπίσκοπος υπογράμμισε ότι η κληρονομιά του 1821 συνεχίζει να επιβεβαιώνει την ελευθερία, τη θρησκευτική ελευθερία και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

«Ζήτω η Ελλάδα» από τον Μαμντάνι

Ο Ζόραν Μαμντάνι καλωσόρισε τους προσκεκλημένους στο Gracie Mansion με τη φράση «Ζήτω η Ελλάδα», σημειώνοντας ότι οι δήμαρχοι της Νέας Υόρκης τιμούν εδώ και χρόνια την Ημέρα της Ελληνικής Ανεξαρτησίας.

Αναφέρθηκε στις προηγούμενες συμμετοχές δημάρχων στην Παρέλαση της Ελληνικής Ανεξαρτησίας, αλλά και στις δεξιώσεις που έχουν φιλοξενηθεί στο δημαρχείο για την ελληνική ομογένεια.

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης υπογράμμισε ότι η πόλη «φιλοξενεί περισσότερους Έλληνες από οπουδήποτε αλλού στην Αμερική» και επαίνεσε την καθημερινή επίδραση της κοινότητας στην ταυτότητα της πόλης, από τα δημοκρατικά της ιδανικά μέχρι την πολιτιστική ζωή γειτονιών όπως η Αστόρια.

Κατά την ομιλία του, χαιρέτισε τον Αρχιεπίσκοπο Ελπιδοφόρο, τη γενική πρόξενο της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη Ιφιγένεια Καναρά, τον γενικό πρόξενο της Κύπρου Κωνσταντίνο Πογιατζή, τη μόνιμη αντιπρόσωπο της Ελλάδας στα Ηνωμένα Έθνη πρέσβυ Αγγελική Μπαλτά και τη μόνιμη αντιπρόσωπο της Κύπρου στα Ηνωμένα Έθνη πρέσβη Μαρία Μιχαήλ.

Η Αστόρια, η Πέμπτη Λεωφόρος και η ελληνική παρουσία

Ο Μαμντάνι αναφέρθηκε με θερμά λόγια στο ελληνικό κοινοτικό πνεύμα, λέγοντας ότι κατά τη διάρκεια των πρόσφατων εορτασμών της Ελληνικής Ανεξαρτησίας εντυπωσιάστηκε από τη «φιλία» που συνδέει τη Νέα Υόρκη με την Αθήνα και γεμίζει την Πέμπτη Λεωφόρο στην ετήσια παρέλαση.

Συνέδεσε επίσης τον ελληνικό αγώνα για ελευθερία με τη δέσμευση της διοίκησής του να στηρίζει τους Νεοϋορκέζους, τονίζοντας ότι η ανεξαρτησία είναι «το έργο του λαού».

Στο ίδιο πλαίσιο, αναφέρθηκε σε πολιτικές όπως η παιδική φροντίδα και η προστασία των μικρών επιχειρήσεων, ενώ μίλησε και με την ιδιότητα του πρώην μέλους της Πολιτειακής Συνέλευσης για την Αστόρια και το Λονγκ Άιλαντ Σίτι.

Ο δήμαρχος θυμήθηκε ελληνικής ιδιοκτησίας επιχειρήσεις και προσωπικούς δεσμούς με την κοινότητα, αποτίοντας παράλληλα φόρο τιμής σε Ελληνοαμερικανούς Νεοϋορκέζους που υπηρετούν την πόλη.

Μεταξύ αυτών, αναφέρθηκε στον αστυνομικό του NYPD Αναστάσιο Σάκο, ο οποίος σκοτώθηκε εν ώρα καθήκοντος και τιμήθηκε πρόσφατα με μετονομασία δρόμου στην Αστόρια, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

