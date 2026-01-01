Νέα Υόρκη: Ορκίστηκε δήμαρχος ο Δημοκρατικός Ζοχράν Μαμντάν ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ

Ο 34χρονος Ζοχράν Μαμντάνι, ο πρώτος μουσουλμάνος δήμαρχος της Νέας Υόρκης ορκίστηκε στο Κοράνι, το οποίο κρατούσε η καλλιτέχνης σύζυγός του.

01 Ιαν. 2026 11:48
Pelop News

Σε ιστορικό σταθμό του μετρό στο Μανχάταν, σε μια συντομη τελετή ορκίστηκε ο 34χρονος Ζοχράν Μαμντάνι ενώπιον της γενικής εισαγγελέα της Νέας Υόρκης Λετίσια Τζέιμς, εχθρό του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και ένθερμη υποστηρίκτρια του νέου δημάρχου.

Ο πρώτος μουσουλμάνος δήμαρχος της Νέας Υόρκης ορκίστηκε στο Κοράνι, το οποίο κρατούσε η καλλιτέχνης σύζυγός του Ντουουάτζι. Το αντίτυπο που χρησιμοποιήθηκε στην ορκωμοσία του ανήκε στον Αφροαμερικανό ιστορικό, συλλέκτη και ακτιβιστή από το Χάρλεμ, τον Αρτούρο Σόμπουργκ, ο οποίος θεωρείται από τους θεμελιωτές της Μαύρης Ιστορίας.

«Καλή χρονιά στους Νεοϋορκέζους, τόσο μέσα σε αυτή τη σήραγγα όσο και πάνω από αυτή», είπε ο Μαμντάνι, προσθέτοντας ότι αυτή είναι «πραγματικά μια τιμή και ένα προνόμιο ζωής».

Ο Μαμντάνι εξήγησε τον λόγο που επέλεξε να γίνει η ορκωμοσία του στον σταθμό Old City Hall (Παλιό Δημαρχείο), με τους κομψούς θόλους και τα πολύχρωμα βιτρό που χρονολογείται από το 1904, λέγοντας ότι αντιπροσωπεύει στα μάτια του «μια πόλη που τόλμησε να είναι ταυτόχρονα όμορφη» και «ικανή να μεταμορφώσει τη ζωή των εργατικών τάξεων».

Με βάση τη νομοθεσία της Νέας Υόρκης η θητεία του δημάρχου της πόλης ξεκινά την 1η Ιανουαρίου μετά τις εκλογές. Προκειμένου να μην υπάρξει αμφιβολία για το ποιος είναι επικεφαλής της πιο πολυπληθούς πόλης των ΗΠΑ είναι παράδοση να πραγματοποιείται μια μικρή τελετή ορκωμοσίας του δημάρχου αμέσως μετά τα μεσάνυκτα.

Αργότερα σήμερα, στις 13: 00 (τοπική ώρα, 20:00 ώρα Ελλάδας), θα πραγματοποιηθεί στα σκαλιά του δημαρχείου η επίσημη τελετή ορκωμοσίας του Μαμντάνι, της οποίας θα προεδρεύσει ο Μπέρνι Σάντερς, ο γεννημένος στο Μπρούκλιν Δημοκρατικός προοδευτικός γερουσιαστής του Βερμόντ. Ο νέος δήμαρχος της Νέας Υόρκης έχει δηλώσει ότι ο Σάντερς είναι ένας από τους πολιτικούς του ήρωες.

