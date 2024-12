Νέα Υόρκη: Την έκαψε ζωντανή μέσα στο μετρό ΦΩΤΟ

Η Αστυνομία συνέλαβε ύποπτο που κατηγορείται ότι σκότωσε μια γυναίκα, επιβάτη του μετρό, βάζοντάς της φωτιά το πρωί της Κυριακής 22/12/2024, στη Νέα Υόρκη.

Συγκεκριμένα, στις 7:30 π.μ., ο ύποπτος πλησίασε το θύμα σε βαγόνι τρένου και σκόπιμα της έβαλε φωτιά προτού διαφύγει από το σημείο, σύμφωνα με τις αστυνομικές Αρχές της μητρόπολης.

BREAKING: Police have arrested Guatemalan migrant Sebastin Zapeta after he set a woman on fire and watched her burn to death on the New York City subway pic.twitter.com/DGFOC0J1sg

— America (@america) December 22, 2024