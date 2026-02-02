Νέα υποχώρηση του bitcoin, δείτε που έφτασε

Συνεχίζεται ο …κατηφόρος για το Bitcoin υποχώρησε σε χαμηλό δεκαμήνου στις ασιατικές συναλλαγές της Δευτέρας, έπειτα από το sell off του Σαββατοκύριακου, με το επενδυτικό κλίμα να παραμένει εύθραυστο εν μέσω ευρύτερης αναταραχής στις αγορές.

Το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα κατέγραψε απώλειες έως 2,5%, υποχωρώντας στα 74.541 δολάρια, λίγο πάνω από το χαμηλότερο επίπεδο από τότε που ο Ντόναλντ Τραμπ επέστρεψε στον Λευκό Οίκο, πριν έναν χρόνο περίπου. Το χαμηλό αυτό ήταν τα 74.425 δολάρια, στις 7 Απριλίου. Στις 6:30 π.μ. ώρα Λονδίνου, το Bitcoin παρέμενε κάτω από το όριο των 76.000 δολαρίων.

Τον Ιανουάριο, το Bitcoin κατέγραψε απώλειες σχεδόν 11%, σημειώνοντας τον τέταρτο συνεχόμενο μήνα πτώσης — το μεγαλύτερο αρνητικό σερί από το 2018, μετά την κατάρρευση που ακολούθησε το boom των αρχικών προσφορών νομισμάτων (ICO) το 2017. Η νέα βουτιά έρχεται σε ένα περιβάλλον γενικευμένης νευρικότητας, με τον χρυσό να συνεχίζει την πτώση του τη Δευτέρα, μετά τη μεγαλύτερη ημερήσια υποχώρησή του εδώ και περισσότερα από δέκα χρόνια στο τέλος της περασμένης εβδομάδας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



